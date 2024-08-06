Россияне заявляют о "прорыве ВСУ" в Курскую область: что известно

В российских чатах нервничают

Утром во вторник, 6 августа, российские паблики начали массово писать о взрывах и стрельбе на территории Курской области, которая минувшей ночью была массировано атакована беспилотниками. Губернатор региона заявил, якобы на территории Суджанского и Кореневского районов вглубь России пытаются прорваться ВСУ.

Глава Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале пишет, что якобы прорыва границы не допустили "бойцы пограничной службы ФСБ России и вооруженных сил РФ". Важно, что никаких официальных заявлений со стороны Украины по этому поводу на момент публикации новости нет.

Однако российские и местные Telegram-каналы, в том числе так называемые "военкоры" пишут, что на территорию Курской области якобы зашла регулярная армия Украины. По их данным, на территорию РФ якобы прорвались четыре украинских танках, которые будто бы ведут бой.

Один из прокремлевских каналов пишет, что бои якобы идут на линии Журавка (Сумская область) — Николаево-Дарьино (Курская область) и КПП "Суджа" — Гоголевка (Курская область). Россияне пишут, что в атаке якобы участвует и "Российский добровольческий корпус" (РДК).

Курская область граничит с Сумской областью Украины, оттуда регулярно обстреливают Сумщину. Глава Сумской МВА Алексей Дроздов 6 августа обратился к жителям области.

"В эти дни важно не пренебрегать сигналами воздушных тревог, реагировать и находиться в безопасных местах. Позаботьтесь об этом. Самое главное – сохранять спокойствие, не паниковать, доверять официальным источникам и поддерживать наших военных", — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщал "Телеграф", утром 6 августа россияне нанесли удар по Харькову. Они атаковали жилой район, по предварительным данным ракетой "Искандер". Под удар попала, в том числе, и поликлиника. Кроме того, взрывы слышали и в Сумах.