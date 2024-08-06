Враг атаковал Киевщину: есть повреждения, на месте прилета огромная воронка (видео)

Оперативные группы работают на местах падения обломков

В ходе ночной атаки по Киевской области 6 августа российские оккупанты применяли ударные дроны и ракеты. Уже известны последствия обстрела. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. По его словам, в регионе работали силы противовоздушной обороны.

"Вражеские цели были сбиты. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. Оперативные группы работают на местах падения обломков сбитых враждебных целей", — сказал Кравченко.

Он добавил, что по состоянию на 8:00 6 августа были зафиксированы следующие повреждения:

в многоквартирном доме выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения;

на двух АЗС выбиты окна, иссечены фасады;

в многоэтажном здании с офисными помещениями выбита дверь, окна, иссеченный фасад.

взрывной волной поврежден дом лесника.

При этом пожары на местах падения обломков отсутствуют. В одном из украинских крупных пабликов сообщают, что в Киевской области обломки ракеты повредили деревья и электроопоры. На месте образовалась огромная воронка.

В то же время командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук отмечает, что в ночь на 6 августа враг ударил 4 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Киевщине из Воронежской области РФ, 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" с направлений: мыс Чауда (Крым) и Курск (РФ).

Всего было сбито 4 ракеты и 15 ударных беспилотников.

"В результате противовоздушного боя сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БПЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях", — отметил Олещук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 5 августа российские захватчики обстреляли Киевскую область. В результате было зафиксировано падение обломков БпЛА на открытой местности.