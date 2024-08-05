Сразу после объявления тревоги: в Киеве и Броварах прогремели взрывы
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Предварительно, россияне применили северокорейские ракеты
Вечером понедельника, 5 августа, в Броварах сразу после объявления тревоги прозвучал взрыв. После этого еще несколько раз было громко в столице.
Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа". Первые звуки работы ПВО были слышны около 23:00, а еще одна серия спустя около 10-15 минут. Всего по данным очевидцев в Киеве слышали три взрыва.
По данным мониторинговых каналов, баллистические ракеты были запущены из Воронежской области. Местные каналы сообщили, что по предварительной информации удары были нанесены северокорейскими ракетами KN-23 ("Кимскандеры"), которые запускались вместе с российскими "Искандерами", однако четких подтверждений этой информации нет.
Также появилась информация, что целью россиян был один из столичных энергетических объектов, однако ракеты удалось перехватить.
В области наблюдается задымление, однако данных о прилетах пока не поступало. Местные власти призывают жителей находиться в безопасных местах до отбоя тревоги.
Как сообщалось ранее, днем 5 августа россияне сбросили на Сумскую область управляемые авиабомбы. Для этого в воздух были подняты сразу семь самолетов.