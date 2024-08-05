Сразу после объявления тревоги: в Киеве и Броварах прогремели взрывы

Предварительно, россияне применили северокорейские ракеты

Вечером понедельника, 5 августа, в Броварах сразу после объявления тревоги прозвучал взрыв. После этого еще несколько раз было громко в столице.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа". Первые звуки работы ПВО были слышны около 23:00, а еще одна серия спустя около 10-15 минут. Всего по данным очевидцев в Киеве слышали три взрыва.

По данным мониторинговых каналов, баллистические ракеты были запущены из Воронежской области. Местные каналы сообщили, что по предварительной информации удары были нанесены северокорейскими ракетами KN-23 ("Кимскандеры"), которые запускались вместе с российскими "Искандерами", однако четких подтверждений этой информации нет.

Также появилась информация, что целью россиян был один из столичных энергетических объектов, однако ракеты удалось перехватить.

В области наблюдается задымление, однако данных о прилетах пока не поступало. Местные власти призывают жителей находиться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Как сообщалось ранее, днем 5 августа россияне сбросили на Сумскую область управляемые авиабомбы. Для этого в воздух были подняты сразу семь самолетов.