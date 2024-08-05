Россияне обстреляли "шахедами" Киевщину: последствия ночной атаки

В области было громко

В ночь на понедельник, 5 августа, российские оккупанты атаковали Киевщину ударными дронами. Воздушная тревога объявлялась дважды и длилася почти всю ночь.

Об этом сообщает начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Он отмечает, что в регионе работали силы ПВО.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате ночной атаки было зафиксировано падение обломков БпЛА на открытой местности за пределами населенных пунктов.

Глава Киевской ОВА призывает граждан беспокоиться о своей безопасности. Во время тревоги просит спускаться в укрытия.

"В очередной раз прошу каждого жителя Киевщины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях пока опасность не пройдет. В случае нахождения обломков сбитых целей сообщать полицию или ГСЧС. Ни в коем случае не трогать и не фотографировать их", — подчеркивает Кравченко.

Напоминаем, на днях россияне совершили одну из самых массированных атак на Киев и область "шахедами" с начала полномасштабной войны. В регион направили десятки беспилотников.

Все вражеские беспилотники были сбиты благодаря удачной работе сил ПВО. Однако в результате падения обломков "шахедов" было повреждено 13 частных домов в четырех районах Киевской области.

Ранее "Телеграф" писал, что появилось новое видео момента ракетного удара по "Охматдету" в Киеве. На нем видны попадания в больницу и ударная волна, стряхнувшая окрестные дома.