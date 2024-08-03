Эти кадры вы еще не видели: появилось новое видео момента ракетного удара по "Охматдету"

Кадры сняты из ближлежащего дома

В сети показали ранее не опубликованное видео удара по детской клинике "Охматдет" в Киеве 8 июля. На нем видны попадания в больницу и ударная волна, которая сотрясла окрестные дома.

Видео публикует Telegram-канал "Киевский движ". Оно снято из одного из домов, расположенных рядом с клиникой.

Напомним, в результате российской атаки на "Охматдет" 8 июля погибли два человека — молодая детская врач-нефролог Светлана Лукьянчук, которая пошла проверить, никто ли не остался в опасности, а также один из посетителей больницы. Более 50 человек пострадали, в том числе и дети.

Вскоре Служба безопасности Украины обнаружила на месте удара по детской больнице "Охматдет" обломок двигателя российской крылатой ракеты Х-101. Это опровергает лживое заявление Кремля, что Россия не имеет отношения к атаке на клинику.

Однако цинизм России не знает пределов и там запустили фейк, что детский хирург в крови на руинах "Охматдета" якобы постановка и распространили видео, где якобы полицейский вымазывает кровью одежду врача. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности указал на детали, которые раскрывают ложь РФ.

Как сообщал "Телеграф", в день медика, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетили "Охматдет". Они пообщались с детьми, проходящими там лечение. Президент отметил, что "Охматдет" после российского удара возобновляет нормальную работу и свою силу.