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РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101: СБУ нашла новые доказательства (фото)

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Удар по "Охматдету" Новость обновлена 09 июля 2024, 13:49
Удар по "Охматдету". Фото Коллаж "Телеграф"

Удар по "Охматдету" был целенаправленным террором России

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила на месте российского удара по детской больнице "Охматдет" обломок двигателя крылатой ракеты окупантов Х-101. Это опровергает очередное циничное заявление Кремля, что Россия не имеет отношения к попаданию в медучреждение.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, публикуя фото фрагментов ракеты.

Также на месте трагедии обнаружили:

  • обломок механизма раскрытия крыльев ракеты Х-101;
  • обломок блока постановки помех ракеты Х-101;
  • среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101;
  • обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;
  • отломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отражением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (наружная сторона).

Анализируя эти данные, эксперты утверждают, что удар по больнице "Охматдет" был целенаправленным террором России.

Следователи добавляют, что это подтверждает и траектория полета ракеты, характер нанесенных повреждений и большое количество видео- и фотоматериалов.

В частности, речь идет о:

  1. Характере разрушений, так как полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, здания рядом имеют значительные повреждения, который присущий именно для боевой части Х-101 (400 кг). Такой масштаб повреждений не мог быть вызван ЗРК "NASAMS", ведь его боевые части ракет имеют в 20 раз меньшие мощности;
  2. Пропорции, форма и размеры зафиксированной на видео ракеты полностью соответствуют ракете Х-101. Они одновременно не характерны для ОКР, в т.ч. в ЗРК "NASAMS". То есть попытки российских пропагандистов сравнить ракету на видео, поражающую больницу в нескольких сотнях метров, с размерами здания на переднем плане — циничная и бессмысленная манипуляция;
  3. Траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели и атака примерно под углом 60 градусов);
  4. Нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно крылатой ракетой Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.

Ранее "Телеграф" писал, что западные политики ошеломлены ударом РФ по "Охматдету".

Теги:
#СБУ #Россия #Охматдет #Обломок #Ракета Х-101