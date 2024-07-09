РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101: СБУ нашла новые доказательства (фото)
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Удар по "Охматдету" был целенаправленным террором России
Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила на месте российского удара по детской больнице "Охматдет" обломок двигателя крылатой ракеты окупантов Х-101. Это опровергает очередное циничное заявление Кремля, что Россия не имеет отношения к попаданию в медучреждение.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, публикуя фото фрагментов ракеты.
Также на месте трагедии обнаружили:
- обломок механизма раскрытия крыльев ракеты Х-101;
- обломок блока постановки помех ракеты Х-101;
- среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101;
- обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;
- отломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отражением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (наружная сторона).
Анализируя эти данные, эксперты утверждают, что удар по больнице "Охматдет" был целенаправленным террором России.
Следователи добавляют, что это подтверждает и траектория полета ракеты, характер нанесенных повреждений и большое количество видео- и фотоматериалов.
В частности, речь идет о:
- Характере разрушений, так как полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, здания рядом имеют значительные повреждения, который присущий именно для боевой части Х-101 (400 кг). Такой масштаб повреждений не мог быть вызван ЗРК "NASAMS", ведь его боевые части ракет имеют в 20 раз меньшие мощности;
- Пропорции, форма и размеры зафиксированной на видео ракеты полностью соответствуют ракете Х-101. Они одновременно не характерны для ОКР, в т.ч. в ЗРК "NASAMS". То есть попытки российских пропагандистов сравнить ракету на видео, поражающую больницу в нескольких сотнях метров, с размерами здания на переднем плане — циничная и бессмысленная манипуляция;
- Траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели и атака примерно под углом 60 градусов);
- Нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно крылатой ракетой Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.
Ранее "Телеграф" писал, что западные политики ошеломлены ударом РФ по "Охматдету".