Сложная цель для ПВО? Чем опасна ракета, которой россияне ударили по "Охматдету"

Враг часто применяет эти ракеты для обстрелов Украины

Служба безопасности Украины установила, какой именно ракетой россияне ударили по детской больнице "Охматдет". Эта атака квалифицирована как военное преступление, по данному факту возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. По предварительным данным следователей Службы безопасности, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.

В СБУ отметили, что на месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства. В частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист – это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", – отметил глава СБУ Василий Малюк.

По данным СБУ, по состоянию на 13:50 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли два работника больницы, семь человек получили ранения. Из них по меньшей мере двое детей.

Следственно-оперативная группа СБУ вместе с Национальной полицией и другими соответствующими службами продолжают работу на месте трагедии. В рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством), продолжается расследование.

Что известно о ракете Х-101

Х-101 – это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Разработана конструкторским бюро "Радуга" в 1995-2013 годах. Впервые эти ракеты использовались в боевых условиях в 2015 году в ходе интервенции России в Сирию.

Тактико-технические характеристики

год начала испытаний — 1999;

длина — 7450 мм;

диаметр — 742 мм;

размах крыла – 3 м;

стартовый вес — 2200-2400 кг;

масса боевой части — 400 кг;

масса топлива — 1250 кг;

скорость крейсерская – 190-200 м/с (680-720 км/ч);

скорость максимальная – 250-270 м/с (900-970 км/ч);

максимальная дальность – до 5500 км;

профиль полета – переменный;

высота профиля полета – меняется от 30-70 до 10 000 м.

Ракета оснащена оптоэлектронной системой наведения и коррекции, лазерным высотомером. Она запускается с самолетов Ту-160 и Ту-95МС.

Ранее "Телеграф" уже писал, что в Киеве раздался ряд мощных взрывов во время объявления масштабной воздушной тревоги. Помимо баллистической угрозы, российская армия подняла также тактическую авиацию в нескольких регионах и по меньшей мере три носителя "Кинжалов" МиГ-31К.