На Киев запустили "Кинжалы": в столице прогремели взрывы, детали (обновляется)

Город обстреляли различными ракетами

В Киеве прозвучал ряд мощных взрывов во время оглашения масштабной воздушной тревоги. Кроме баллистической угрозы, российская армия подняла также тактическую авиацию в нескольких регионах и по меньшей мере три носителя "Кинжалов" МиГ-31К.

Как сообщают корреспонденты "Телеграфа", взрывы были достаточно серьезными — взрывная волна встряхнула дома и заставила дрожать стекла у многих местных жителей.

12:21 Кличко сообщил, что в результате попадания в жилой дом в Шевченковском районе столицы повреждены подъезды. Один из них разрушен. Происходит эвакуация жителей.

12:12 В КГВА сообщили, что под завалами детской больницы "Охматдет" находятся люди. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди.

"Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна полностью ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом. Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом и каждый видел, что такое Россия, что она делает", – говорится в сообщении.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Телеграмм-канале опубликовал фото с больными детьми после удара россиян по больнице "Охматдет". "Хочу, чтобы это видел весь мир и не молчал", — написал он.

12:06 Мэр Киева сообщил, что пациентов детской больницы "Охмадет", куда попала вражеская ракета, эвакуируют в коммунальные больницы города. В свою очередь один из врачей "Охматдета" сообщил, что в больнице много раненых. Также, по его словам, были уничтожены операционные.

12:00 По данным ГСЧС, падение обломков ракет зафиксировано в Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах Киева. В Соломенском районе в результате падения обломков ракеты произошло повреждение 2 этажей бизнес-центра. Разрушение на площади 1500 м кв. 1 погибший, 2 травмированных, пожар на площади 50 м кв.

В Дарницком районе обломок попал в частный жилой дом. Женщина получила ранение руки. В Деснянском районе загорелось здание. В Голосеевском районе повреждены гаражи, горят автомобили.

В Шевченковском районе произошло попадание обломков ракет в одну из больниц. В других районах города обломки упали на открытую территорию. На месте происшествия работают спасатели.

11:55 В КГВА сообщили, что по уточненным данным, предварительно известно о семи погибших. Информация уточняется.

11:46 В Киеве люди помогают разбирать завалы детской больницы "Охмадет", которую сегодня атаковали российские оккупанты. В местных пабликах сообщают, что под завалами могут находиться люди.

11:38 В Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги. В то же время мэр столицы сообщил, что количество пострадавших, к сожалению, увеличивается. Уже известно об 11 пострадавших, 8 из них госпитализированы.

11:36 Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото поврежденного в результате ракетного удара здания детской больницы "Охмадет". Он отметил, что российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Различные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

По словам главы государства, враг выпустил более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница. Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей.

"И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства – это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", — подчеркнул Зеленский.

11:32 По данным КГВА, предварительно известно о 5-х погибших и 9-х пострадавших. Информация уточняется.

11:27 В КГВА подтвердили, что в Шевченковском районе Киева пострадала детская больница "Охмадет", есть разрушения. Там также отметили, что на всех местах происшествий работают оперативные службы.

11:24 Кличко сообщил, что в результате атаки в столице уже 9 пострадавших в разных районах столицы. Шестерых из них госпитализировали.

11:21 Так выглядела столичная подземка во время сегодняшней ракетной атаки. Сотни людей воспользовались ею как укрытием.

11:11 Кличко также отметил, что зафиксировано попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения. По данным местных пабликов, пострадало здание детской больницы "Охматдет".

11:08 В КГВА сообщили, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах. По предварительным данным:

в Соломенском районе есть повреждение офисного здания;

в Голосеевском – обломки упали возле жилого дома;

в Днепровском пылают обломки в жилой застройке;

в Дарницком районе поврежден частный дом;

в Деснянском районе возгорание дома.

В КГВА отметили, что на местах происшествия работают все оперативные службы. На данный момент известно об одной потерпевшей, ранения не критичны для жизни. Информация уточняется.

В то же время мэр столицы сообщил, что в настоящее время известно о трех пострадавших. Один из них госпитализирован. Двум – оказали помощь на месте. Проводится проверка информации об одном погибшем.

11:04 Украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что со станции метро "Лукьяновская" эвакуируют людей. По его словам, предварительно, недалеко от станции был прилет. На месте очень много дыма.

10:56 Кличко сообщил, что в Шевченковском районе Киева раздался взрыв. Как пишут в столичных пабликах, могла разорваться часть упавшей ракеты.

10:50 Сразу в трех районах Киева — Соломенском, Днепровском и Голосеевском — есть падение обломков, сообщают в КГВА. Вероятно, произошло возгорание какого-то здания. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются. Власти настойчиво просят горожан оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Взрывы в столице подтвердил и мэр города Виталий Кличко. Среди прочего он заявил, что из Соломенского района уже поступил вызов для бригады медиков, вероятно, есть пострадавшие. Ждем более детальную информацию.

Следует уточнить, что эта атака пришлась на уже вторую за утро масштабную воздушную тревогу в Украине. Однако помимо этого оккупанты также обстреливали страну и ночью — взрывы слышали во многих областях. Среди прочего враг использовал бомбардировщики Ту-22.