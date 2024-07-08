На Київ запустили "Кинджали": у столиці пролунали вибухи, деталі (оновлюється)

Місто обстріляли різними ракетами

У Києві пролунала низка потужних вибухів під час оголошення масштабної повітряної тривоги. Крім балістичної загрози, російська армія підняла також тактичну авіацію в кількох регіонах і щонайменше три носії "Кинджалів" МіГ-31К.

Як повідомляють кореспонденти "Телеграфа", вибухи були досить серйозними — вибухова хвиля струсила будинки та змусила тремтіти шибки у багатьох місцевих жителів.

12:21 Кличко повідомив, що внаслідок влучання в житловий будинок в Шевченківському районі столиці пошкоджені підʼїзди. Один з них зруйнований. Відбувається евакуація мешканців.

12:12 Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під завалами дитячої лікарні "Охматдит" знаходяться люди. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди.

"Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це і щоб кожен бачив, що таке Росія, що вона робить", – зазначив він.

Своєю чергою глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Телеграм-каналі опублікував фото з хворими дітьми після удару росіян по лікарні "Охматдит". "Хочу, щоб це бачив весь світ і не мовчав", — написав він.

12:06 Мер Києва повідомив, що пацієнтів дитячої лікарні "Охмадит", куди влучила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста. Своєю чергою один з лікарів "Охматдиту" повідомив, що у лікарні багато поранених. Також, за його словами були знищені операційні.

12:00 За даними ДСНС, падіння уламків ракет зафіксовано у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах Києва. У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження 2 поверхів бізнес-центру. Руйнування на площі 1500 м кв. 1 загиблий, 2 травмованих, пожежа на площі 50 м кв.

У Дарницькому районі уламок влучив в приватний житловий будинок. Жінка отримала поранення руки. У Деснянському районі загорівся будинок. У Голосіївському районі пошкоджено гаражі, горять автомобілі.

У Шевченківському районі сталось влучання уламків ракет в одну із лікарень. В інших районах міста уламки впали на відкриту територію. На місці події працюють рятувальники.

11:55 У КМВА повідомили, що за уточненими даними, попередньо відомо про сімох загиблих. Інформація уточнюється.

11:46 У Києві люди допомагають розбирати завали дитячої лікарні "Охмадит", яку сьогодні атакували російські окупанти. У місцевих пабліках повідомляють, що під завалами можуть знаходитись люди.

11:38 У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги. Водночас мер столиці повідомив, що кількість постраждалих, на жаль, збільшується. Вже відомо про 11 постраждалих, 8 з них госпіталізовано.

11:27 Президент України Володимир Зеленський опублікував фото пошкодженої внаслідок ракетного удару будівлі дитячої лікарні "Охмадит". Він зазначив, що російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

За словами глави держави, ворог випустив понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Всі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей.

"І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", — наголосив Зеленський.

11:32 За даними КМВА, попередньо відомо про 5-х загиблих та 9-х постраждалих. Інформація уточнюється.

11:27 У КМВА підтвердили, що в Шевченківському районі Києва постраждала дитяча лікарня "Охмадит", є руйнування. Там також зазначили, що на всіх місцях пригод працюють оперативні служби.

11:24 Кличко повідомив, що внаслідок атаки у столиці вже 9 постраждалих в різних районах столиці. Шістьох із них госпіталізували.

11:21 Ось так виглядала столична підземка під час сьогоднішньої ракетної атаки. Сотні людей скористалися нею як укриттям.

11:11 Кличко також зазначив, що зафіксовано влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. За даними місцевих пабліків, постраждала будівля дитячої лікарні "Охматдит".

11:08 У КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. За попередніми даними:

у Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

у Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;

у Дніпровському палають уламки в житловій забудові;

у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

у Деснянському районі займання будинку.

У КМВА наголосили, що на місцях пригод працюють усі оперативні служби. Станом на зараз відомо про одну потерпілу, поранення не критичні для життя. Інформація уточнюється.

Водночас мер столиці повідомив, що на цей час відомо про трьох постраждалих. Одного з них госпіталізували. Двом — надали допомогу на місці. Проводиться перевірка інформації про одного загиблого.

11:04 Український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі повідомив, що зі станції метро "Лукʼянівська" евакуюють людей. За його словами, попередньо, неподалік від станції був приліт. На місці дуже багато диму.

10:56 Кличко повідомив, що у Шевченківському районі Києва пролунав вибух. Як пишуть у столичних пабліках, могла розірватися частина ракети, що впала.

10:50 Одразу у трьох районах Києва — Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському — є падіння уламків, повідомляють у КМВА. Ймовірно, сталося займання якоїсь будівлі. Дані щодо потерпілих та руйнувань уточнюються. Влада наполегливо просить містян лишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.

Вибухи у столиці підтвердив і мер міста Віталій Кличко. Серед іншого він заявив, що із Солом’янського району вже надійшов виклик для бригади медиків, ймовірно, є постраждалі. Чекаємо на більш детальну інформацію.

Слід уточнити, що ця атака припала на вже другу за ранок масштабну повітряну тривогу в Україні. Однак крім цього окупанти також обстрілювали країну і вночі — вибухи чули в багатьох областях. Серед іншого ворог використовував бомбардувальники Ту-22.