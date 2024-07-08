Окупанти знову "крили" Україну ракетами: де лунали вибухи, чи є прильоти (оновлено)

"Телеграф" розповів про нічну атаку ворога

У понеділок, 8 липня, окупанти здійснили чергову атаку по Україні крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. В деяких регіонах України лунали вибухи

Нічна атака — що відомо

За даними Повітряних сил та моніторингових каналів, ракети заходили з півночі. Перші ракети були у напрямку Чернігівської області, потім тримали курс на Київщину, а пізніше попрямували на Житомир. Моніторингові канали також писали, що ракети рухались в напрямку Черкащини, а потім тримали курс у Вінницьку область.

Про вибухи повідомляли як у Київській області, так і у Житомирі. Чи були вони зумовлені роботою ППО, чи прильотами, наразі невідомо.

Окрім цього, в Миколаєві також лунали вибухи. Перед цим повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Також в ніч проти 8 липня у Харкові прогриміли потужні вибухи. Перед вибухами в Харкові Повітряні сили ЗСУ зафіксували значну активність ворожої тактичної авіації на Сході та Південному Сході.

У Повітряних силах прокоментували нічну атаку по мирних містах України. Там зазначили, що вночі 8 липня ворог атакував нашу країну ракетами повітряного та наземного базування:

4-ма Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської обл. – рф);

2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків – Курська обл. – рф, Крим).

Саратовська облсть РФ

Курська область РФ

"За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях", — йдеться у повідомленні.

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