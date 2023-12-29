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Бомбардувальник Ту-95: чим відомий літак, з якого "крили" Україну

Автор
Інна Клєстова Інна Клєстова
Дата публікації
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Автор
Ту-95 Новина оновлена 29 грудня 2023, 09:30
Ту-95. Фото Відкриті джерела

Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505

На ранок 29 грудня росіяни масовано атакували Україну ракетами. За даними Повітряних Сил ЗСУ, їх запустили з бомбардувальників Ту-95.

Російські загарбники використовували "Кинджали", балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Що являє собою Ту-95

Цей стратегічний бомбардувальник-ракетоносець створений у СРСР. Його розробили під час Холодної війни для доставки ядерної зброї на великі відстані. У світі цей літак використовується для доставки звичайних крилатих ракет. Ракети X-101 при дальності 5500 км дозволяють Ту-95 атакувати цілі поза радіусів дії будь-яких систем ППО.

Приблизна вартість Ту-95 – понад 26 мільйонів доларів.

Характеристики Ту-95МС

  • Екіпаж — сім осіб.
  • Довжина — 49,6 м.
  • Висота — 13,3 м.
  • Розмах крил — 50,05 м.
  • Максимальна злітна маса – близько 185 тис. кг.
  • Максимальна швидкість — 830 км/год.
  • Бойове навантаження — до шести крилатих ракет Х-55/555 у внутрішній барабанній установці.
  • Бойовий радіус – 6500 км.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ЗСУ збили російський бомбардувальник, коли він намагався атакувати Одеську область.

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