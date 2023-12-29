Бомбардувальник Ту-95: чим відомий літак, з якого "крили" Україну
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505
На ранок 29 грудня росіяни масовано атакували Україну ракетами. За даними Повітряних Сил ЗСУ, їх запустили з бомбардувальників Ту-95.
Російські загарбники використовували "Кинджали", балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Що являє собою Ту-95
Цей стратегічний бомбардувальник-ракетоносець створений у СРСР. Його розробили під час Холодної війни для доставки ядерної зброї на великі відстані. У світі цей літак використовується для доставки звичайних крилатих ракет. Ракети X-101 при дальності 5500 км дозволяють Ту-95 атакувати цілі поза радіусів дії будь-яких систем ППО.
Приблизна вартість Ту-95 – понад 26 мільйонів доларів.
Характеристики Ту-95МС
- Екіпаж — сім осіб.
- Довжина — 49,6 м.
- Висота — 13,3 м.
- Розмах крил — 50,05 м.
- Максимальна злітна маса – близько 185 тис. кг.
- Максимальна швидкість — 830 км/год.
- Бойове навантаження — до шести крилатих ракет Х-55/555 у внутрішній барабанній установці.
- Бойовий радіус – 6500 км.
Раніше "Телеграф" повідомив, що ЗСУ збили російський бомбардувальник, коли він намагався атакувати Одеську область.