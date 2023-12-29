Росіяни масовано обстріляли Україну ракетами: де чули вибухи (оновлюється)

Терористи вже піддали обстрілу Конотоп, Миргород та Харків

Російський терористичний режим знову масовано атакував Україну ракетами. У повітрі знаходяться стратегічні бомбардувальники терористів Ту-95 та Ту-22.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані Повітряних сил ЗСУ, а також різних моніторингових пабліків.

09:35 По Україні дали відбій повітряної тривоги.

08:20 У Львові пролунало три вибухи.

08:08 За попередньою інформацією, у Дніпрі — горить один із торгових центрів, у Києві — впали уламки ракети у житловому кварталі, у Харкові — пошкоджено будівлю лікарні.

07:50 У Харкові повідомляють про постраждалих внаслідок обстрілу міста, чути знову вибухи. У Києві пролунали повторні вибухи – ППО збили дві ракети, за попередніми даними.

07:47 Вибухи чутно в Одесі, працює ППО. Містян просять перебувати подалі від вікон.

07:40 Серія потужних вибухів знову пролунала у Дніпрі. В напрямок міста рухаються нові ракети, всього у повітряному просторі України близько 15 ракет.

07:31 Вибухи пролунали у Києві, працює ППО. У повітряному просторі України кілька типів ракет: Х59, Х22, "Калібр", "Кинджал", Х101.

07:29 У Запоріжжі чути вибухи — це робота ЗСУ, містян просять не хвилюватися, але не залишати укриття.

07:23 Зафіксований виліт МіГ-31к, є загроза пусків ракет "Кинджал".

07:17 Крилаті ракети летять через Запорізьку область на Дніпро, у напрямку Кривого Рогу. З Черкаської області у напрямку Вінницької області, а також на Київ. Вибухи продовжуються у Харкові.

07:03 Вибухи пролунали у Дніпрі. Балістичні ракети летять з півдня.

07:01 Повідомляється про вибухи у Харкові, ракети летять з Білгородської області РФ. Є щонайменше чотири прильоти, повідомляє мер Ігор Терехов.

6:51 Повідомляється про підліт перших ракет до кордонів Сумщини. Голова ОП Андрій Єрмак просить українців не ігнорувати повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомляють, що напрямок ракет — Дніпро, Павлоград, Миргород.

6:40 У деяких областях України оголосили повітряну тривогу:

Карта тривог на 6:40

6:00 За інформацією військових, імовірно росіяни запустили по Україні ракети, використовуючи стратегічну авіацію. Як пише "Николаевский Ванек", попередньо є дані про пуски з одразу 11 бортів.

Карта повітряних тривог станом на 6 ранку виглядає наступним чином:

Карта повітряних тривог в Украині 29.12.2023

Терористи завдали удару по Миргороду та Конотопу з борту бомбардувальників Ту-22, місцеві мешканці повідомили про потужні вибухи. Попередньо, удару завдавали ракетами Х-22.

Також Харків опинився під обстрілом з установок С-300. Відомо про щонайменше шість потужних вибухів під час першого обстрілу, та про два вибухи під час другого та третього обстрілу.

Відомо, що частина літаків Ту-95 вже вийшла на пускові рубежі. Повідомлялося про щонайменше 9 літаків терористів у повітрі.

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Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ порахували, скільки ракет та дронів Росія застосувала для обстрілів України з початку повномасштабного вторгнення.

Як писав "Телеграф", російські терористи ввечері 21 грудня знову намагалися атакувати Київ за допомогою безпілотників "Шахед". Безпілотники було знищено, однак внаслідок падіння уламків були пошкодження будівель у деяких районах столиці, нажаль, не обійшлося й без постраждалих.

Під час повітряної тривоги у Києві 21 грудня ввечері один з російських безпілотників ударив у багатоквартирний жилий будинок.