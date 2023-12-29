Росіяни масовано обстріляли Україну ракетами: де чули вибухи (оновлюється)
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Терористи вже піддали обстрілу Конотоп, Миргород та Харків
Російський терористичний режим знову масовано атакував Україну ракетами. У повітрі знаходяться стратегічні бомбардувальники терористів Ту-95 та Ту-22.
Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані Повітряних сил ЗСУ, а також різних моніторингових пабліків.
09:35 По Україні дали відбій повітряної тривоги.
08:20 У Львові пролунало три вибухи.
08:08 За попередньою інформацією, у Дніпрі — горить один із торгових центрів, у Києві — впали уламки ракети у житловому кварталі, у Харкові — пошкоджено будівлю лікарні.
07:50 У Харкові повідомляють про постраждалих внаслідок обстрілу міста, чути знову вибухи. У Києві пролунали повторні вибухи – ППО збили дві ракети, за попередніми даними.
07:47 Вибухи чутно в Одесі, працює ППО. Містян просять перебувати подалі від вікон.
07:40 Серія потужних вибухів знову пролунала у Дніпрі. В напрямок міста рухаються нові ракети, всього у повітряному просторі України близько 15 ракет.
07:31 Вибухи пролунали у Києві, працює ППО. У повітряному просторі України кілька типів ракет: Х59, Х22, "Калібр", "Кинджал", Х101.
07:29 У Запоріжжі чути вибухи — це робота ЗСУ, містян просять не хвилюватися, але не залишати укриття.
07:23 Зафіксований виліт МіГ-31к, є загроза пусків ракет "Кинджал".
07:17 Крилаті ракети летять через Запорізьку область на Дніпро, у напрямку Кривого Рогу. З Черкаської області у напрямку Вінницької області, а також на Київ. Вибухи продовжуються у Харкові.
07:03 Вибухи пролунали у Дніпрі. Балістичні ракети летять з півдня.
07:01 Повідомляється про вибухи у Харкові, ракети летять з Білгородської області РФ. Є щонайменше чотири прильоти, повідомляє мер Ігор Терехов.
6:51 Повідомляється про підліт перших ракет до кордонів Сумщини. Голова ОП Андрій Єрмак просить українців не ігнорувати повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомляють, що напрямок ракет — Дніпро, Павлоград, Миргород.
6:40 У деяких областях України оголосили повітряну тривогу:
6:00 За інформацією військових, імовірно росіяни запустили по Україні ракети, використовуючи стратегічну авіацію. Як пише "Николаевский Ванек", попередньо є дані про пуски з одразу 11 бортів.
Карта повітряних тривог станом на 6 ранку виглядає наступним чином:
Терористи завдали удару по Миргороду та Конотопу з борту бомбардувальників Ту-22, місцеві мешканці повідомили про потужні вибухи. Попередньо, удару завдавали ракетами Х-22.
Також Харків опинився під обстрілом з установок С-300. Відомо про щонайменше шість потужних вибухів під час першого обстрілу, та про два вибухи під час другого та третього обстрілу.
Відомо, що частина літаків Ту-95 вже вийшла на пускові рубежі. Повідомлялося про щонайменше 9 літаків терористів у повітрі.
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Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ порахували, скільки ракет та дронів Росія застосувала для обстрілів України з початку повномасштабного вторгнення.
Як писав "Телеграф", російські терористи ввечері 21 грудня знову намагалися атакувати Київ за допомогою безпілотників "Шахед". Безпілотники було знищено, однак внаслідок падіння уламків були пошкодження будівель у деяких районах столиці, нажаль, не обійшлося й без постраждалих.
Під час повітряної тривоги у Києві 21 грудня ввечері один з російських безпілотників ударив у багатоквартирний жилий будинок.