Россияне массированно обстреливают Украину ракетами: где слышны взрывы (обновляется)

Террористы уже подвергли обстрелу Конотоп, Миргород и Харьков

Российский террористический режим снова массированно атаковал Украину ракетами. В воздухе находятся стратегические бомбардировщики террористов Ту-95 и Ту-22.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные Воздушных сил ВСУ, а также различных мониторинговых пабликов.

08:20 Во Львове прозвучало три взрыва.

08:08 По предварительной информации, в Днепре — горит один из торговых центров, в Киеве — упали обломки ракеты в жилом квартале, в Харькове — повреждено здание больницы.

07:50 В Харькове сообщают о пострадавших в результате обстрелов города, слышны снова взрывы. В Киеве прозвучали повторные взрывы — ПВО сбили две ракеты, по предварительным данным.

07:47 Взрывы слышны в Одессе, работает ПВО. Жителей города просят находиться подальше от окон.

07:40 Серия мощных взрывов снова прогремела в Днепре. В направлении города двигаются новые ракеты, всего в воздушном пространстве Украины около 15 ракет.

07:31 Взрывы прозвучали в Киеве, работает ПВО. В воздушном пространстве Украины несколько типов ракет: Х59, Х22, "Калибр", "Кинжал", Х101.

07:29 В Запорожье слышны взрывы — это работа ВСУ, горожан просят не волноваться, но не покидать укрытия.

07:23 Зафиксирован вылет МиГ-31к, есть угроза пусков ракет "Кинжал".

07:17 Крылатые ракеты летят через Запорожскую область на Днепр, в направлении Кривого Рога. Из Черкасской области в направлении Винницкой области, а также на Киев. Взрывы продолжаются в Харькове.

07:03 Взрывы прозвучали в Днепре. Баллистические ракеты летят с юга.

07:01 Сообщается о взрывах в Харькове, ракеты летят из Белгородской области РФ. Есть по меньшей мере четыре прилета, сообщает мэр Игорь Терехов.

6:51 Сообщается о подлете первых ракет к границам Сумской области. Глава ОП Андрей Ермак просит украинцев не игнорировать воздушную тревогу. В Воздушных силах сообщают, что направление ракет – Днепр, Павлоград, Миргород.

6:40 В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу:

Карта тревог по состоянию на 6:40

6:00 По информации военных, вероятно россияне запустили по Украине ракеты, используя стратегическую авиацию. Как пишет "Николаевский Ванек", предварительно есть данные о пусках со сразу 11 бортов.

Карта воздушных тревог по состоянию на 6 утра выглядит следующим образом:

Карта воздушной тревоги в Украине 29.12.2023

Террористы нанесли удар по Миргороду и Конотопу с борта бомбардировщиков Ту-22, местные жители сообщили о мощных взрывах. Предварительно удар наносили ракетами Х-22.

Также Харьков оказался под обстрелом из установок С-300. Известно о по меньшей мере шести мощных взрывах во время первого обстрела и о двух взрывах во время второго и третьего обстрелов.

Известно, что часть самолетов Ту-95 уже вышла на пусковые рубежи. Сообщалось о по меньшей мере 9 самолетах террористов в воздухе.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ посчитали, сколько ракет и дронов Россия применила для обстрелов Украины с начала полномасштабного вторжения.

Как писал "Телеграф", российские террористы вечером 21 декабря снова пытались атаковать Киев с помощью беспилотников "Шахед". Беспилотники были уничтожены, однако в результате падения обломков были повреждены здания в некоторых районах столицы, к сожалению, не обошлось и без пострадавших.

Во время воздушной тревоги в Киеве 21 декабря вечером один из российских беспилотников ударил в многоквартирный жилой дом.