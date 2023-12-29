22 обстріли лише за ранок, є загиблі: що відомо про прильоти у Харкові

Постраждали цивільні обʼєкти

Під час ранкового масового удару по Україні у Харкові пролунали близько 22 вибухів. Серед них більшість — прильоти.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Обстріли, як зазначив мер, почали о 5 ранку та тривали до 8 години. Станом на 8:00 і було зафіксовано понад 20 обстрілів міста.

"22 прильоти по різних районах міста Харкова. На жаль, постраждали цивільні об'єкти, я маю на увазі, що постраждала лікарня, поліклініка, крім цього постраждала школа, постраждали житлові будинки, відділені "Нової пошти" та виробниче підприємство міста Харкова", — зауважив Терехов.

За його словами, є постраждалі у важкому стані та загиблі.

"На цей час (8 ранку — ред.) у лікарні сім постраждалих. На жаль, одна людина загинула, зараз розбирають завали працівники ДСНС і будемо бачити, що там", — повідомив мер Харкова.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що удари по місту були завдані ракетами С-300.

"У результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства. У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети", — написав він.

Зазначається, що під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. Унаслідок ударів одна людина загинула — чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі вранці 29 грудня пролунали численні вибухи, після яких спалахнула пожежа у ТРЦ.