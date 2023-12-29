Масована ракетна атака по Україні: в Одесі також пролунали вибухи (оновлено)

Сили протиповітряної оборони працюють у регіоні

У Одесі під час ранкового масованого удару по Україні пролунало кілька вибухів. За повідомленнями Повітряних Сил, місто намагалися атакувати кількома крилатими ракетами.

Така інформація з'явилася у офіційному Telegram-каналі відомства. Кореспондент "Телеграфу" підтверджує факт вибухів.

Імовірний повторний пуск ракет, тож не ігноруйте тривогу, знаходьтеся в укриттях!

Станом на 8:05 ранку пролунали повторні вибухи в Одесі. Сили оборони Півдня повідомляють про роботу протиповітряної оборони.

Водночас у моніторингових чатах пишуть, що, окрім ракет, у напрямку Одещини запустили також ударні дрони.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, після вибухів, які чули одесити, виникла масштабна пожежа в одному з житлових комплексів міста. Дим здіймається у небо, а територію ЖК вкриває сажа та попіл.

Станом на 9:00 є 10 постраждалих, двоє з них у важкому стані. Під завалами однієї з будівель лишаються люди

Раніше "Телеграф" писав, що 27 грудня під час нічної атаки дронами-камікадзе на Одещину було ліквідовано всі ворожі цілі — 12 БПЛА. Проте уламки знищених "Шахедів" падали на цивільні обʼєкти та будинки.