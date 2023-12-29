Массированная ракетная атака по Украине: в Одессе также прогремели взрывы

Силы противовоздушной обороны работают в регионе

В Одессе во время утреннего массированного удара по Украине раздалось несколько взрывов. По сообщениям Воздушных сил, город пытались атаковать несколькими крылатыми ракетами.

Такая информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства. Корреспондент "Телеграфа" подтверждает факт взрывов.

Вероятный повторный пуск ракет, так что не игнорируйте тревогу, находитесь в укрытиях!

По состоянию на 8:05 утра прогремели повторные взрывы в Одессе. Силы обороны Юга сообщают о работе противовоздушной обороны.

В то же время, в мониторинговых чатах пишут, что, кроме ракет, в направлении Одесщины запустили ударные дроны.

Ранее "Телеграф" писал, что 27 декабря во время ночной атаки дронами-камикадзе в Одесскую область были ликвидированы все вражеские цели — 12 БПЛА. Однако обломки уничтоженных "Шахедов" падали на гражданские объекты и дома.