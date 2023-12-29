Массированная ракетная атака: в Днепре и Харькове слышны взрывы (первые детали)

Ранним утром 29 декабря Украина оказалась под массированным ударом со стороны России. Около 7:00 утра ракетами атаковали Днепр и Харьков.

"Телераф" собрал всю информацию о новой атаке по Украине. По данным мониторинговых пабликов, Харьков накрыли ракетами С-300 с Белгородской области, а Днепр атаковали крылатыми ракетами. Также была информация о пуске баллистики с оккупированного Крыма.

Около 7:20 в Днепре слышали новые взрывы. В Харькове взрывы слышали сперва в районе 5:00 (около шести взрывов), а также после 7:00 (около восьми взрывов).

Как написал мэр города Игорь Терехов, в городе есть прилеты. При первом обстреле их было зафиксировано восемь, при втором — минимум четыре.

"Есть некоторые проблемы с подачей электричества для транспорта, но наши специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Пока задействовали троллейбусы на автономном ходу", — написал он.

Около 7:30 в Днепре снова прогремел мощный взрыв, после чего последовала новая серия.