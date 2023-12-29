Масована ракетна атака: у Дніпрі та Харкові чути вибухи (перші деталі)

Рано-вранці 29 грудня Україна опинилася під масованим ударом з боку Росії. Близько 7:00 ранку ракетами атакували Дніпро та Харків.

"Телераф" зібрав всю інформацію про нову атаку по Україні. За даними моніторингових пабліків, Харків накрили ракетами С-300 із Білгородської області, а Дніпро атакували крилатими ракетами. Також була інформація про запуск балістики з окупованого Криму.

Близько 7:20 у Дніпрі чули нові вибухи. У Харкові вибухи чули спочатку в районі 5:00 (близько шести вибухів), а також після 7:00 (близько восьми вибухів).

Як написав мер міста Ігор Терехов, у місті є прильоти. За першого обстрілу їх було зафіксовано вісім, за другого — мінімум чотири.

"Є деякі проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки що задіяли тролейбуси на автономному ході", — написав він.

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