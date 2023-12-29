В Киеве раздалось несколько взрывов. оккупанты подняли в небо носитель "Кинжалов"

В ночь на пятницу по Украине выпущены десятки ракет

Утром в пятницу, 29 декабря, российские войска выпустили сразу несколько ракет в направлении Киева. Это часть утреннего террора, который устроили оккупанты, обстреляв Днепр, Харьков и ряд меньших городов и поселков. Также мониторинговые сервисы сообщают о взлете минимум двух самолетов МиГ-31К, являющихся носителями опасных ракет типа "Кинжал". Тревога объявлена на всей территории Украины.

08:35 Кличко сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская".

"Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие. Поезда преследуют станцию без остановки", – написал он.

В общей сложности, по его данным, в столице сейчас пять пострадавших из-за атаки российских террористов.

08:20 По данным киевских городских властей, из-за обломков горит жилая многоэтажка в Святошинском районе. В Подольском районе из-за пожара есть раненые.

08:10 КМВА сообщила о падении обломков ракеты в Святошинском районе Киева. Предварительно загорелось жилое здание.

Кличко сообщил, что в Подольском районе столицы горит складское помещение.

07:55 Мониторинг сообщает о ракете "Кинжал" в сторону Киева.

07:53 Сообщается о новых взрывах в Киеве. Киевлян и гостей столицы просят находиться в укрытиях.

07:50 Мониторинг сообщает о еще одной ракете в сторону Киева.

07:35 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны в столице и призвал украинцев находиться в укрытиях.