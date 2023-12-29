У Києві пролунало кілька вибухів: пошкоджено будинки, є поранені (оновлено)

У ніч на п’ятницю по Україні випущено десятки ракет

Вранці у п’ятницю, 29 грудня, російські війська випустили одразу кілька ракет у напрямку Києва. Це частина ранкового терору, який окупанти влаштували, обстрілявши Дніпро, Харків та низку менших міст та селищ. Також моніторингові сервіси повідомляють про зліт мінімум двох літаків МіГ-31К, які є носіями небезпечних ракет типу "Кинжал". Тривогу оголошено на всій території України.

09:04 Під завалами складського приміщення у Подільському районі залишаються троє людей. Ще трьох вже врятували та ушпиталили.

08:50 Мер міста Віталій Кличко повідомив про сім поранених внаслідок атаки терористів по Києву.

08:45 КМВА опублікувала попереднє зведення про наслідки атаки терористів по Києву:

Шевченківський район – пошкодження житлового будинку, загоряння на території гаражів.

Святошинський район – загоряння житлового багатоповерхового будинку, загоряння припаркованих автомобілів. Одна людина поранена.

Подільский район – загоряння на території складських приміщень. Попередньо багато постраждалих.

Дарницький район – пошкодження житлового будинку.

08:35 Кличко повідомив про пошкодження станції метро "Лук'янівська".

"Вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська". Станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки", – написав він.

Загалом, за його даними, у столиці зараз п'ять постраждалих через атаку російських терористів.

08:20 За даними київської міської влади, через уламки горить житлова багатоповерхівка у Святошинському районі. У Подільскому районі через пожежу є поранені.

08:10 КМВА повідомила про падіння уламків ракети у Святошинському районі Києва. Попередньо, загорілася жила будівля.

Кличко повідомив, що у Подільському райони столиці горить складське приміщення.

07:55 Моніторинг повідомляє про ракету "Кинджал" у бік Києва.

07:53 Повідомляється про нові вибухи у Києві. Киян та гостей столиці просять перебувати в укриттях.

07:50 Моніторинг повідомляє про ще одну ракету у бік Києва.

07:35 Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони у столиці та закликав українців перебувати в укриттях.

Нагадаємо, російські терористи зранку 29 грудня завдали по Україні масованого ракетного удару. Вибухи лунали у Одесі, повідомляли про вибухи у Дніпрі, також було гучно у Львові.