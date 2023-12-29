У Дніпрі пролунала низка вибухів, над містом здіймається дим: що відомо про атаку

Містом підіймались стовпи диму

У Дніпрі після низки вибухів, які було чутно під час масштабної атаки росіян на Україну, повідомляють про задимлення та звуки сирен автомобілів швидкої допомоги. Також у телеграм-чатах ширяться фото вибитих вікон у помешканнях дніпрян.

Водночас Суспільне пише, що в одному торговельно-розважальних центрів Дніпра виникла пожежа. Кадри пожежі поширюють місцеві Telegram-канали, на яких видно значне пошкодження будівлі ТЦ.

Зауважимо, що, за інформацією з місцевих джерел медіа, фото, яке додається, зроблене не з самого ТРЦ, у якому спалахнула пожежа, а з магазину навпроти. Проте сила вибухів була чималою, на що вказують руйнування у торговельному залі магазину.

Також у багатьох дніпрян повилітали вікна з будинків та потріскалось скло там, де їх не винесла сила вибухів.

За словами мешканців Дніпра, через пожежі, які виникли містом, у деяких районах автомобілі вкриває сажа.

За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, унаслідок обстрілів є постраждалі та загиблі. Усі необхідні служби в роботі. Проте Філатов закликає зберігати інформаційну тишу та не поширювати інформацію до того, як це зробить голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Раніше "Телеграф" писав, що вранці у п’ятницю, 29 грудня, російські війська випустили одразу кілька ракет у напрямку Києва. Це частина ранкового терору, який окупанти влаштували, обстрілявши Дніпро, Харків та низку менших міст та селищ. Також моніторингові сервіси повідомляють про зліт мінімум двох літаків МіГ-31К, які є носіями небезпечних ракет типу "Кинжал". Тривогу оголошено на всій території України.