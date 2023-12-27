Есть погибший, среди раненых — ребенок: как Одесса пережила ночную атаку дронов (фото, видео)

Травмированные находятся в больнице

Во время ночной атаки дронами-камикадзе в Одесскую область были ликвидированы все вражеские цели — 12 БПЛА. Однако обломки уничтоженных "Шахедов" падали на гражданские объекты и дома.

В результате коварных действий врага есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Основной точкой, куда целили россияне, был областной центр — город Одесса. Успешная работа наших сил противовоздушной обороны нивелировала их усилия. Однако не обошлось без разрушений и жертв среди мирного населения.

"Обломки сбитых БпЛА упали на одну из незаселенных новостроек. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы. Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Один человек погиб, трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток", — говорится в сообщении.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате атаки погиб 35-летний мужчина. А ранена была 37-летняя женщина и 17-летний юноша.

"Пострадавшие получили многочисленные раны, в состоянии средней тяжести находятся в одном из медицинских учреждений, где получают всю необходимую помощь", — отметил он.

Ранее "Телеграф" писал, что российские ударные беспилотники даже в подбитом состоянии могут лететь еще несколько километров, поэтому они и долетают до Киева или Львова. Именно поэтому подбитый над Киевом российский БПЛА попал в жилой дом.