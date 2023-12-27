В Одессе после взрывов возник пожар: что известно (обновлено)

Ночью город кошмарили "Шахеды"

В Одесской области в ночь на среду, 27 декабря, возник пожар в частном домохозяйстве. Свидетели происшествия пишут, что его причиной стал прилет вражеской цели.

Об этом информируют местные телеграм-каналы. Также с места происшествия сетью распространяются кадры огня, охватывающего здание.

Отмечается, что попадания было два и есть пострадавшие в результате вражеской атаки. Однако официального подтверждения информации еще не было.

Взрывы раздались чуть после полуночи, в 00:03. За несколько минут, в 23:46, до них мониторинговые чаты писали о фиксации движения нескольких групп дронов-камикадзе в направлении Одессы.

При этом также сообщалось о работе противовоздушной обороны по враждебным целям. "Шахеды" были выпущены из Черного моря, как пишут мониторинговые каналы. Эту информацию также к утру подтвердили в Воздушных Силах ВСУ, заметив, что цели вылетели из Балаклавы – оккупированный Крым, Приморск-Ахтарскую – Краснодарский край России.

В ПС ВСУ добавили, что враг запустил 46 "Шахедов", из которых 32 были уничтожены. ПВО успешно работала и над Одесщиной. Атаковали оккупанты волнами в период с 19:00 26 декабря по 03:50 27 декабря.

Заметим, после 00:18 появились сообщения об уже второй группе ударных БПЛА. А незадолго после этого тоже начали сообщать о работе наших сил ПВО в чатах Одессы.

Ранее "Телеграф" писал, что вечером вторника, 26 декабря, оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне, из-за чего погиб по меньшей мере один полицейский и еще несколько человек получили ранения. Тем временем у сети появилось первое видео после прилета.