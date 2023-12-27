Не один лишь БДК "Новочеркасск": какое еще судно было повреждено после взрыва в Феодосии (фото)

Судно строилось еще при Сталине

В ночь на 26 декабря ВСУ поразили в Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск", а также еще одно судно. Как выяснили журналисты, речь идет об учебно-тренировочном судне "УТС-150".

Как информирует российское подразделение "Радио Свобода", это старое судно, которое на снимках из порта можно увидеть еще с 2007 года.

Согласно данным из открытых источников, судно УТС-150 было построено в 1953 году и после распада Советского союза было передано Украине. Однако в 1997 году во время подписания договора по размещению в Крыму российского Черноморского флота часть украинских суден были переданы России. Тогда же УТС-150 сменил владельца, как и многие другие корабли и катера.

Использовался ли он оккупантами после 2014 года, неизвестно.

УТС 150

Любопытные детали также появились и об уничтоженном десантном корабле "Новочеркасск". Согласно данным российских СМИ на его борту находились не БПЛА "Шахед" а 4400 артиллерийских боеприпасов, 280 ракет для РСЗО "Град" и 62 члена экипажа. Этим можно объяснить то, почему взрыв на корабле был настолько большим.

Напомним, ранее мы публиковали подборку эффектных видео момента взрыва на российском корабле.