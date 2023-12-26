Уничтожение БДК "Новочеркасск" в Феодосии: что известно об этом корабле (фото, видео)

Это уже шестой с начала войны случай поражения кораблей этого проекта

Вооруженные силы Украины в ночь на 26 декабря уничтожили во временно оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск". Кадры с мощной детонацией были опубликованы в сети местными жителями.

"Телеграф" подобрал для вас информацию об этом корабле. Как известно, БДК "Новочеркасск" находился на вооружении Черноморского флота ВМФ России.

Корабль был построен на верфи в Гданьске (Польша) (заводской № 775/24). Спущен на воду 17 апреля 1987 года. Корабль вступил в ряды Черноморского флота ВМФ СССР 30 ноября 1987 года. До 1990 года участвовал в военных учениях разного масштаба, а с 1990 по 1998 год находился в составе кораблей консервации. В феврале 1998 года БДК был введен в состав сил 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота, но оставался на консервации.

По инициативе администрации города Новочеркасска — шефа корабля — на основании приказа главкома ВМФ России от 7 апреля 2002 года большому десантному кораблю было присвоено наименование "Новочеркасск". В начале 2007 года БДК был выведен из консервации и введен в состав действующих сил Черноморского флота РФ. По состоянию на 2022 год "Новочеркасск" входил в состав 197-й бригады десантных кораблей ЧФ РФ.

Корабль предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброску морем войск и грузов. Способен транспортировать разные виды бронетехники, включая танки. По информации СМИ, "Новочеркасск" мог использоваться для перевозки в Крым БПЛА типа Shahed и других боеприпасов.

ПДК "Новочеркасск"

24 марта 2022 года во время удара по порту временно оккупированного Бердянска этот БДК получил повреждения. В СМИ была информация, что тогда погибли 3 члена экипажа. Кроме того, во время той атаки был потоплен БДК "Саратов", а корабли "Орск" и "Цезарь Куников" тоже получили повреждения.

Это уже шестая потеря (третья – безвозвратно) кораблей проекта 775 во время российского вторжения в Украину. До этого были уничтожены уже упомянутые "Саратов" и "Минск", повреждены "Оленегорский горняк", "Орск", "Куников" и непосредственно "Новочеркасск".

Напомним, в ночь на 26 декабря во временно оккупированной российскими террористами Феодосии в Крыму произошел очень сильный взрыв. Непосредственно сам момент взрыва и последовавшая за этим сверхмощная детонация были сняты жителями города.

Впоследствии командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук сообщил, что ударом ВСУ по Феодосии был уничтожен российский большой десантный корабль "Новочеркасск". В своем посту он поблагодарил пилотов Воздушных сил и всех причастных за "филигранную работу". Из этого можно сделать вывод, что российский корабль был поражен крылатыми ракетами.