Ракеты на Киев без тревоги, погибшие в Харькове, попадание на Львовщине. Главное об атаке на Украину (фото и видео)

Враг весь вечер и ночь терроризировал Украину

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Вечером 12 октября и ночью на 13 россияне активно атаковали Украину ракетами, беспилотниками, в том числе реактивными, и КАБами. Взрывы прогремели на Львовщине, в Киеве, Харькове, Днепре, есть погибшие.

Киев

Вечером 12 октября россияне нанесли, по предварительным данным, удар шестью баллистическими ракетами по нескольким районам Киева, сообщили в ПС. Местные паблики писали, что взрывы начались еще до объявления воздушной тревоги. Баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами уже во время атаки на Киев. Информация о пусках с территории противника не поступала, причины устанавливаются.

Мэр столицы Виталий Кличко проинформировал, что в Киеве раздались взрывы. В Днепровском районе ракета попала в объект транспортной инфраструктуры. В Деснянском районе зафиксировано попадание ракеты в 4-этажное складское здание.

Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под завалами дома в Холодногорском районе обнаружены тела трех людей. Кроме погибших, известно о десяти пострадавших от вечерних обстрелов.

Разрушен подъезд. Фото: ГСЧС

Возник пожар. Фото: ГСЧС

Продолжается спасательная операция. Фото: ГСЧС

По данным областной прокуратуры Харьковщины, вечером 12 октября россияне нанесли массированный удар по Харькову, применив, по предварительным данным, девять малогабаритных крылатых ракет S8000 "Бандероль".

"Наибольшие разрушения получил четырехэтажный жилой дом в Холодногорском районе города. В результате удара пострадали восемь человек, среди них — сотрудник ГСЧС" — говорится в сообщении.

Также в Холодногорском районе повреждены восемь частных домов. В Шевченковском районе Харькова пострадали многоквартирные жилые дома, автомобили, магазины, здание банка.

Днепр

Ранним утром Россия атаковала Днепр, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. В одном из районов города взрывная волна выбила окна в многоэтажках. Информация о пострадавших уточняется.

Львовская область

По данным Львовской ОВА, вражеский беспилотник упал на жилой дом в селе Муроване Львовского района. Загорелись два дома, повреждены три автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.

Ровенщина

После 22:00 12 октября враг атаковал Ровенскую область. Прогремели взрывы, повреждены общежития и жилые дома, сообщил глава областной администрации Александр Коваль. Также зафиксировано несколько прилетов по неработающим предприятиям в Сарненском районе, кроме того, пострадала гражданская инфраструктура.

Ночная атака на Украину — тревоги звучали по всей стране

По данным Воздушных сил, враг ночью атаковал Украину беспилотниками, реактивными дронами и КАБами. Атака охватила значительную территорию Украины – от востока и юга до западных регионов.

Центр и Киевщина: Киев (с маневрами БпЛА над разными районами и мостами), Борисполь, Бровары, Киевская, Черкасская, Полтавская и Винницкая области.

Север: Черниговщина, Сумщина.

Юг: Одесская, Николаевская, Херсонская области.

Восток и прифронтовые регионы: Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую и Харьковскую области враг атаковал, в частности, и КАБами.

Запад: Хмельницкая, Тернопольская и Львовская области (реактивные БПЛА летели через Винницкую область).

Ранее "Телеграф" сообщал, что вечером 12 октября россияне атаковали Киев реактивными "шахедами". Один из беспилотников попал в жилой дом — погиб один человек, еще 11 получили ранения. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте русского удара.