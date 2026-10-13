Ракети на Київ без тривоги, загиблі у Харкові, влучання на Львівщині. Головне про атаку на Україну (фото і відео)

Ворог весь вечір та ніч тероризував Україну

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Ввечері 12 жовтня та в ніч на 13 росіяни активно атакували Україну ракетами, безпілотниками, зокрема реактивними, та КАБами. Вибухи пролунали під Львовом, у Києві, Харкові, Дніпрі, є загиблі.

Київ

Ввечері 12 жовтня росіяни завдали, за попередніми даними, удару шістьма балістичними ракетами по кількох районах Києва, повідомили у ПС. Місцеві пабліки писали, що вибухи почалися ще до оголошення повітряної тривоги. Балістичні цілі було виявлено радіолокаційними засобами вже під час атаки на Київ. Інформації щодо пусків з території противника не поступало, причини встановлюються.

Мер столиці Віталій Кличко поінформував, що у Києві пролунали вибухи. У Дніпровському районі ракета влучила в обʼєкт транспортної інфраструктури. У Деснянському районі зафіксовано влучання ракети в 4-поверхову складську будівлю.

Харків

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами будинку у Холодногірському районі знайдено тіла трьох людей. Крім загиблих, відомо про десятьох постраждалих від вечірнього обстрілу.

Зруйновано під'їзд. Фото: ДСНС

Виникла пожежа. Фото: ДСНС

Триває рятувальна операція. Фото: ДСНС

За даними обласної прокуратури Харківщини, ввечері 12 жовтня росіяни завдали масованого удару по Харкову, застосувавши, за попередніми даними, дев’ять малогабаритних крилатих ракет S8000 "Бандероль".

"Найбільших руйнувань зазнав чотириповерховий житловий будинок у Холодногірському районі міста. Внаслідок удару постраждали восьмеро людей, серед них — співробітник ДСНС" — йдеться у повідомленні.

Також у Холодногірському районі пошкоджено вісім приватних будинків. У Шевченківському районі Харкова постраждали багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини, приміщення банку.

Дніпро

Рано вранці Росія атакувала Дніпро, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. В одному з районів міста вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівках. Інформація про постраждалих уточнюється.

Львівська область

За даними Львівської ОВА, ворожий безпілотник впав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району. Загорілися два будинки, пошкоджені три автомобілі. Інформації про постраждалих не надходило.

Рівненщина

Після 22:00 12 жовтня, ворог атакував Рівненську область. Пролунали вибухи, пошкоджено гуртожитки та житлові будинки, повідомив голова обласної адміністрації Олександр Коваль. Також є кілька прильотів по непрацюючих підприємствах у Сарненському районі, крім того, постраждала цивільна інфраструктура.

Нічна атака на Україну — тривоги лунали по всій країні

За даними Повітряних Сил, ворог вночі атакував Україну безпілотниками, реактивними дронами та КАБами. Атака охопила значну територію України — від сходу й півдня до західних регіонів.

Центр та Київщина: Київ (із маневрами БпЛА над різними районами та мостами), Бориспіль, Бровари, Київська, Черкаська, Полтавська та Вінницька області.

Північ: Чернігівщина, Сумщина.

Південь: Одещина, Миколаївщина, Херсонщина.

Схід та прифронтові регіони: Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку та Харківську області ворог атакував зокрема й КАБами.

Захід: Хмельницька, Тернопільська та Львівська області (реактивні БпЛА летіли через Вінниччину).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ввечері 12 жовтня, росіяни атакували Київ реактивними "шахедами". Один з безпілотників влучив в житловий будинок — загинула одна людина, ще 11 отримали поранення. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці російського удару.