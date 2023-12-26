"Нептун", Storm Shadow или ATACMS: чем уничтожили БДК "Новочеркасск" и какую интригу таит ракетный удар

На роль могильщика российского БДК претендуют 4 кандидата

Еще один российский корабль, на этот раз большой десантный "Новочеркасск", был уничтожен в ходе успешного ракетного удара ВСУ. Отличительно чертой очередной атаки Вооруженных сил Украины стал тот факт, что корабль находился в бухте Феодосии. А этот восточный порт Крыма находится дальше от подконтрольной части Украины, чем основная база Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

"Телеграф" решил разобраться, каким оружием мог быть поражен российский БДК "Новочеркасск". И это оказалось непростой задачей.

Так, в распоряжении Украины на данный момент имеется относительно небольшая номенклатура ракет, способных наносить подобные удары, собственно, достоверно известно всего три:

украинский противокорабельный ракетный комплекс Нептун;

британский ракетный комплекс авиационного базирования Storm Shadow;

французская ракета воздушного базирования SCALP-EG, идентичная по своим характеристикам Storm Shadow.

Согласно открытым данным, максимальная дальность стрельбы Storm Shadow и SCALP-EG в ее экспортном варианте, полученном Украиной, составляет порядка 250 км, а "Нептуна" – 280 км. При этом расстояние от Берислава Запорожской области до Феодосии составляет порядка 250 км, а от правого берега Днепра в Херсонской области – 280.

Иными словами, наиболее вероятным кандидатом на нанесение удара по Феодосии можно считать "Нептун". Ведь обычно пуски ракет для большей безопасности производят из глубины территории с расстояния минимум 20-30 км от передовой.

Как далеко могут бить ракеты ВСУ

Впрочем, не стоит списывать со счетов и Storm Shadow или SCALP-EG, которые может пустить самолет, подлетев на достаточное расстояние для нанесения удара – до 250 км от Феодосии. В подобном случае пуск должен был производиться над Черным морем, с расстояния примерно 80-100 км от западного побережья Крыма.

В целом подобное расстояние должно контролироваться ПВО ВС РФ, и их хваленые ракетные комплексы С-400 и даже более старые С-300 должны накрывать подобную дистанцию. Но очевидно, что система ПВО не смогла этого сделать, ведь даже лучшие российские ЗРК С-400 в Крыму уничтожались ВСУ. Вероятно, подлет самолетов и нанесение удара Storm Shadow или SCALP-EG над Черным морем производились с малых высот, на которых РЛС россиян их просто "не видят", что говорит о прекрасной выучке украинских пилотов.

Однако не исключено, что удар все-таки мог быть нанесен и более дальнобойными ракетами вроде ATACMS (дальность до 300 км) или усовершенствованного "Нептуна" (дальность до 400 км). Правда, официально ни тех, ни других у ВСУ пока нет.

Тем временем успешный удар по "Новочеркасску" признали даже в Минобороны РФ, правда, как всегда пофантазировав на эту тему.