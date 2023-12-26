Уничтожение БДК "Новочеркасск": какие технические характеристики имело судно

Корабль мог не только перевозить десант

Вооруженные силы Украины в ночь на 26 декабря уничтожили во временно оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск". Это стало уже шестым с начала войны случаем поражения кораблей проекта 775 года.

Ранее "Телеграф" писал об истории и боевом пути этого судна. На этот раз сосредоточимся на технических характеристиках корабля.

Водоизмещение судна составляет 4080 т. Оно имеет длину 112,5 м, ширину – 15 м, осадку – 3,7 м. Скорость полного хода составляет 18 узлов. Дальность хода может достигать 6000 миль в 12 узлах.

БДК в качестве силовой установки имеет 2 дизельных двигателя мощностью 19200 л.с. Они приводят в движение 2 винта. Вместимость корабля может достигать 500 тонн техники и грузов, а также 225 десантников. Кроме того, судно может использоваться для постановки минных заграждений.

Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль и ходить по незамерзающим морям и океанам без ограничений. По информации СМИ, "Новочеркасск" мог использоваться для перевозки в Крым БПЛА типа Shahed и других боеприпасов.

Десант размещается в танковом трюме и может быть высажен на оборудованное, необорудованное побережье или на морскую поверхность при состоянии моря до 4 баллов и силе ветра до 5 баллов. Личный состав десанта размещается в нескольких кубриках и 4-х местных офицерских каютах.

Высадка десанта производится с помощью носового десантного устройства, в которое входят носовые ворота и аппарель. Высадка десанта с неплавающей техникой может осуществляться непосредственно на оборудованном или необорудованном побережье с минимальным наклоном дна 2-3 градуса (в зависимости от общей массы принятых на корабль грузов). Наличие носовой аппарели и кормовых ворот позволяет соединять несколько судов для создания своеобразного "моста".

Вооружение судна состоит из двух спаренных 57-мм артустановок АК-725, пусковых установок переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2". Также на борту находится 14,5-мм корабельная пулеметная установка 2М-7.

Экипаж корабля состоит из 87 человек. Следует отметить, что в соцсетях распространяется информация, что экипаж "Новочеркасска" погиб во время атаки. Однако пока подтверждения такой информации нет.

Напомним, в ночь на 26 декабря во временно оккупированной российскими террористами Феодосии в Крыму произошел очень сильный взрыв. Непосредственно сам момент взрыва и последовавшая за этим сверхмощная детонация были сняты жителями города.

Впоследствии командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук сообщил, что ударом ВСУ по Феодосии был уничтожен российский большой десантный корабль "Новочеркасск". В своем посту он поблагодарил пилотов Воздушных сил и всех причастных за "филигранную работу". Из этого можно сделать вывод, что российский корабль был поражен крылатыми ракетами.