Это на Рождество: во временно оккупированной Феодосии – сильный взрыв с детонацией (видео)

Российские оккупанты сначала лгали, что "все сбито", но потом вынуждены были признать факт атаки

Во временно оккупированной российскими террористами Феодосии в Крыму произошел сильнейший взрыв. Непосредственно сам момент взрыва и последовавшая за этим сверхмощная детонация были сняты жителями города.

Об этом сообщает ряд украинских и российских каналов. Пока неизвестно, куда прилетело и что это вообще было.

Масштабный взрыв произошел, судя по видео, в районе портовых сооружений. После взрыва загорелся мощный пожар, а через некоторое время произошел повторный взрыв – сдетонировало что-то очень сильное. Местные уже сравнивают взрыв с ядерным – во время него образовался большой пламенный "гриб".

Российские оккупанты тем временем заявляют о том, что якобы все воздушные угрозы были "сбиты силами ПВО". Сверхмощный взрыв в Феодосийском порту оккупационная "власть" полуострова сначала объяснила "учениями", но затем вынуждена была признать, что произошла атака.

"Территория порта оцеплена. На эту минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены. Прошу хранить спокойствие и доверять только официальной информации", – заявил гауляйтер оккупированного Крыма Аксенов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Крыму атаковали космический объект РФ. По полуострову ударили с помощью БПЛА.

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, где недавно пылала нефтебаза, недавно снова раздался мощный взрыв. Местные сообщают, что может быть повреждена железнодорожная станция.