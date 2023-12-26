Це на Різдво: у тимчасово окупованій Феодосії – сильний вибух з детонацією (відео)

Російські окупанти спочатку брехали, що "все збито", але потім змушені були визнати факт атаки

У тимчасово окупованій російськими терористами Феодосії в Криму стався дуже сильний вибух. Безпосередньо сам момент вибуху та надпотужну детонацію, яка відбулася після цього, зафільмували мешканці міста.

Про це повідомляє низка українських та російських каналів. Поки що невідомо, куди саме прилетіло та що це взагалі було.

Масштабний вибух стався, судячи з відео, у районі портових споруд. Після вибуху зайнялася потужна пожежа, а через деякий час стався вже повторний вибух – здетонувало щось дуже сильне. Місцеві вже порівнюють вибух із ядерним – під час нього утворився великий полум'яний "гриб".

Російські окупанти тим часом заявляють про те, що нібито усі повітряні загрози були "збиті силами ППО". Надпотужний вибух у порту Феодосії окупаційна "влада" півострову спочатку пояснила "навчаннями", але потім змушена була визнати, що відбулася атака.

"Територію порту оточено. На цю хвилину детонація припинилася, пожежа локалізована. На місці працюють усі профільні служби. Мешканці кількох будинків будуть відселені. Прошу зберігати спокій і довіряти лише офіційній інформації", – заявив гауляйтер окупованого Криму Аксьонов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Криму атакували космічний об'єкт РФ. По півострову вдарили за допомогою БПЛА.

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області, де нещодавно палала нафтобаза, не так давно знову пролунав потужний вибух. Місцеві повідомляють, що може бути пошкоджено залізничну станцію.