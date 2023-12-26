Взрыв в Феодосии: в Воздушных силах заявили об уничтожении очередного корабля россиян

Это уже шестой случай поражения кораблей проекта 775 с начала войны

Ударом Вооруженных сил Украины по временно оккупированной Феодосии в ночь на 26 декабря был уничтожен российский большой десантный корабль "Новочеркасск". Именно очередной ВДК Черноморского флота так красиво разразился.

Об уничтожении корабля сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Судя по его посту, российский корабль поразили крылатыми ракетами.

"А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск". Спасибо пилотам Воздушных Сил и всем причастным за филигранную работу!", — написал генерал.

БДК проекта 775 "Новочеркасск" уже однажды избежал уничтожения — 24 марта 2022 во время удара по порту временно оккупированного Бердянска этот БДК и его "коллеги", "Орск" и "Цезарь Куников", получили повреждения. БДК "Саратов" ударом ракеты потопили.

Это уже шестая потеря (третья – безвозвратно) кораблей проекта 775 во время российского вторжения в Украину. До этого были уничтожены уже упомянутый "Саратов" и "Минск", повреждены "Оленегорский горняк", "Орск", "Куников" и непосредственно "Новочеркасск".

Напомним, в ночь на 26 декабря во временно оккупированной российскими террористами Феодосии в Крыму произошел очень сильный взрыв. Непосредственно сам момент взрыва и последовавшая за этим сверхмощная детонация были сняты жителями города.