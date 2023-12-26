Вибух у Феодосії: в Повітряних силах заявили про знищення чергового корабля росіян

Це вже шостий випадок ураження кораблів проєкту 775 з початку війни

Ударом Збройних сил України по тимчасово окупованій Феодосії у ніч на 26 грудня було знищено російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Саме черговий ВДК Чорноморського флоту так красиво вибухнув.

Про знищення корабля повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Судячи з його посту, російський корабель вразили крилатими ракетами.

"А флоту на росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ – крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дякую пілотам Повітряних Сил та усім причетним за філігранну роботу!", – написав генерал.

БДК проєкту 775 "Новочеркаськ" вже одного разу уникнув знищення – 24 березня 2022 року під час удару по порту тимчасово окупованого Бердянська цей БДК та його "колеги", "Орськ" та "Цезар Куніков", отримали пошкодження. БДК "Саратов" ударом ракети потопили.

Це вже шоста втрата (третя – безповоротно) кораблів проєкту 775 під час російського вторгнення в Україну. До цього були знищені вже згаданий "Саратов" та "Мінськ", пошкоджені "Оленегірський гірняк", "Орськ", "Куніков" та безпосередньо "Новочеркаськ".

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня у тимчасово окупованій російськими терористами Феодосії в Криму стався дуже сильний вибух. Безпосередньо сам момент вибуху та надпотужну детонацію, яка відбулася після цього, зафільмували мешканці міста.