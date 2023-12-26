Знищення ВДК "Новочеркаськ": які технічні характеристики мало судно

Корабель міг не тільки перевозити десант

Збройні сили України у ніч на 26 грудня знищили у тимчасово окупованій Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ". Це стало вже шостим з початку війни випадком ураження кораблів проєкту 775.

Раніше "Телеграф" писав про історію та бойовий шлях цього судна. Цього разу зосередимось на технічних характеристиках корабля.

Водотоннажність судна складає 4080 т. Воно має довжину 112,5 м, ширину – 15 м, осадку – 3,7 м. Швидкість повного ходу складає 18 вузлів. Дальність ходу може досягати 6000 миль у 12 вузлах.

ВДК в якості силової установки має 2 дизельних двигуни потужністю 19200 к.с. Вони приводять у рух 2 гвинти. Місткість корабля може сягати 500 тонн техніки та вантажів, а також 225 десантників. Крім того, судно може використовуватися для постановки мінних загороджень.

Корабель здатний перевезти вантаж вагою 650 т на відстань 4700 миль та плавати у всіх незамерзаючих морях та океанах без обмежень. За інформацією ЗМІ, "Новочеркаськ" міг використовуватись для перевезення в Крим БПЛА типу Shahed та інших боєприпасів.

Десант розміщується в танковому трюмі та може бути висаджений на обладнане, необладнане узбережжя або на морську поверхню при стані моря до 4 балів та силі вітру до 5 балів. Особовий склад десанту розміщується у кількох кубриках та 4-місних офіцерських каютах.

Висадка десанту здійснюється за допомогою носового десантного пристрою, до якого входять носові ворота та апарель. Висадка десанту з неплавною технікою може здійснюватися безпосередньо на обладнане або необладнане узбережжя з мінімальним нахилом дна 2-3 градуси (залежно від узагальненої маси прийнятих на корабель вантажів). Наявність носової апарелі та кормових воріт дозволяє з'єднувати кілька суден для створення своєрідного "мосту".

Озброєння судна складається з двох спарених 57-мм артустановок АК-725, пускових установок переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2". Також на борту встановлено 14,5-мм корабельну кулеметну установку 2М-7.

Екіпаж корабля складається з 87 осіб. Слід зазначити, що у соцмережах поширюється інформація, що екіпаж "Новочеркаська" загинув під час атаки. Проте наразі жодного підтвердження такої інформації немає.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня у тимчасово окупованій російськими терористами Феодосії в Криму стався дуже сильний вибух. Безпосередньо сам момент вибуху та надпотужну детонацію, яка відбулася після цього, зафільмували мешканці міста.

Згодом командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук повідомив, що ударом ЗСУ по Феодосії було знищено російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". У своєму пості він подякував пілотам Повітряних сил та усім причетним за "філігранну роботу". З цього можна зробити висновок, що російський корабель було вражено крилатими ракетами.