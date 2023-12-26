Знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії: що відомо про цей корабель (фото, відео)

Це вже шостий з початку війни випадок ураження кораблів цього проєкту

Збройні сили України у ніч на 26 грудня знищили у тимчасово окупованій Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ". Кадри з потужною детонацією опублікували у мережі місцеві жителі.

"Телеграф" підібрав для вас інформацію про цей корабель. Як відомо, ВДК "Новочеркаськ" перебував на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Корабель був побудований на корабельні у Гданську (Польща) (заводський № 775/24). Спущений на воду 17 квітня 1987 року. Корабель вступив у ряди Чорноморського флоту ВМФ СРСР 30 листопада 1987 року. До 1990 року брав участь у військових навчаннях різного масштабу, а з 1990 по 1998 перебував у складі кораблів консервації. У лютому 1998 року БДК було введено до складу сил 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту, але залишався на консервації.

З ініціативи адміністрації міста Новочеркаська — шефа корабля — на підставі наказу головкому ВМФ Росії від 7 квітня 2002 великому десантному кораблю було присвоєно найменування "Новочеркаськ". На початку 2007 року ВДК було виведено з консервації та введено до складу чинних сил Чорноморського флоту РФ. Станом на 2022-й рік "Новочеркаськ" входив до складу 197-ї бригади десантних кораблів ЧФ РФ.

Корабель призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки. За інформацією ЗМІ, "Новочеркаськ" міг використовуватись для перевезення у Крим БПЛА типу Shahed та інших боєприпасів.

ВДК "Новочеркаськ"

24 березня 2022 року під час удару по порту тимчасово окупованого Бердянська цей ВДК отримав пошкодження. У ЗМІ була інформація, що тоді загинуло 3 члени екіпажу. Крім того, під час тієї атаки було потоплено ВДК "Саратов", а кораблі "Орськ" та "Цезар Куніков" теж отримали пошкодження.

Це вже шоста втрата (третя – безповоротно) кораблів проєкту 775 під час російського вторгнення в Україну. До цього були знищені вже згаданий "Саратов" та "Мінськ", пошкоджені "Оленегірський гірняк", "Орськ", "Куніков" та безпосередньо "Новочеркаськ".

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня у тимчасово окупованій російськими терористами Феодосії в Криму стався дуже сильний вибух. Безпосередньо сам момент вибуху та надпотужну детонацію, яка відбулася після цього, зафільмували мешканці міста.

Згодом командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук повідомив, що ударом ЗСУ по Феодосії було знищено російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". У своєму пості він подякував пілотам Повітряних сил та усім причетним за "філігранну роботу". З цього можна зробити висновок, що російський корабель було вражено крилатими ракетами.