Хронологія війни – день 1196: підсумки переговорів у Стамбулі та наступ росіян на фронті

3 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі головні події, пов’язані з боротьбою України проти російських окупантів

На календарі вівторок, 3 червня 2025 року, росіяни та українці обговорюють підсумки переговорів у Стамбулі. Тим часом на фронті російські війська наполегливо тиснуть, найгарячішими напрямками залишаються Покровський та Новопавлівський.

Як проходить 1196-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 3 червня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Росіяни запустили по Україні кілька десятків ударних безпілотників. Водночас російські канали пишуть, що Україна запустила "дуже багато дронів". На тимчасово окупованій території Запорізької області – блекаут, у Липецьку в Росії було чутно вибухи.

00:00 В Луганській області зафіксовано ударні дрони РФ, вони летять курсом на Харківську область, — Повітряні сили ЗСУ. Також група БПЛА летить у напрямку Полтавської області.

Про те, що відбувалося 31 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1193: складна ситуація з переговорами та евакуація Сумщини

З ситуацією в Україні 1 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1194: удар по розташуванню ЗСУ та масштабний удар СБУ по Росії

Про новини та події 2 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1195: Росія оговтується від "Павутини", в Стамбулі пройшли переговори