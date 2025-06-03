Костянтиновка на Сумщині окупована росіянами? В DeepState попередили про загрозу для Сум (мапа)

Основну ставку росіяни роблять на просування в бік населеного пункту Хотінь – щоб почати FPV-терор Сум

Російським окупантам 3 червня вдалося захопити черговий населений пункт – на цей раз могла бути втрачена Костянтинівка, розташована на півночі Сумської області. Щодо населених пунктів Кіндратівка, Водолага та Олексіївка потрібне уточнення ситуації: ймовірно, що ці селища також вже окуповані росіянами.

Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState. За даними аналітиків, присутність російської піхоти зафіксована у Костянтинівці, Кіндратівці, за Олексіївку, згідно із попередніми даними, йдуть бої. Росіяни зазнають великих втрат, але кидають на штурми великі маси піхоти.

"Ситуація на півночі Сумщини продовжує ускладнюватися за рахунок постійного тиску ворога і великої кількості піхоти. Наші бійці відзначають, що після ураження скупчення противника, їм вдається дуже швидко набігти новою пачкою і ледь вдається встигати знищувати цю орду. В Кіндратівці фіксується російська піхота, її намагаються знищувати, але кількісна перевага дається взнаки, тож втримати село важко. В Олексіївці було зупинено ворога на північних околицях, але так само застосовується тактика постійного "рашу" з боку ворога, тож там йдуть важкі бої… Одночасно з цим, противник підбирається з різних сторін до Яблунівки та пробує залітати в Юнаківку, що дається їм важко, бо частину села, куди вони залазять, вони зруйнували і їм немає де закріплятися", – сказано у повідомленні.

Основну ставку росіяни роблять на просування в бік населеного пункту Хотінь. На цей напрямок вони стягнули максимально можливу для себе кількість живої сили. Шлях на Хотінь має менше природних перешкод, але головне для окупантів не це, а можливість почати тероризувати Суми нальотами FPV-дронами. Хотінь розташована на 25 км від Сум, а північ Сумщини має рельєф, який сприяє розміщенню екіпажів операторів БПЛА, тому росіянам дуже хочеться почати терор Сум подібно до терору, який вони влаштовують у Херсоні.

Зазначимо, військовий аналітик Агіл Рустамзаде вважає, що попри те, що росіяни на Сумщині захопили декілька населених пунктів, проте їхніх сил замало для окупації всієї області. Для проведення такої масштабної операції потрібні значно більші сили та засоби, аніж нинішні 70 тис. "багнетів", зосереджених на цій ділянці кордону України.

Більше читайте у матеріалі "Телеграфу" "Скільки Росія здатна захопити влітку, чи є загроза Києву та навіщо Путіну Суми, — інтерв’ю з Агілем Рустамзаде".