У Сумській ОВА підтвердили окупацію частини області: які села під контролем ворога

Росіяни намагаються створити свою "буферну зону"

Росіяни захопили чотири населені пункти в Сумській області. Йдеться про прикордонні села, неподалік від зони проведення операції ЗСУ в Курській області.

Інформацію офіційно підтвердив голова Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Facebook. Йдеться про Новеньке та Басівку в Юнаківській громаді, а також про Веселівку та Журавку у Хотинській громаді.

За його словами, росіяни там хочуть створити свою "буферну зону". Григоров зазначив, що населення цих сіл уже давно було евакуйовано, а тому загрози цивільному населенню немає.

"Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади", — додав він.

Військовослужбовець ЗСУ із позивним "Мучной" додав, що Біловоди та Локня теж окуповані. При цьому він зазначає, що Володимирівка та Водолаги залишаються під контролем ЗСУ, але штурми в їхній бік уже йдуть.

Як повідомлялося раніше, німецький військовий експерт Ніко Ланґе говорив, що росіяни планують розпочати бойові дії у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях, щоб створити більше перешкод для переговорного процесу. Для цього вони готують новий наступ.