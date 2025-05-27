В Сумской ОВА подтвердили оккупацию части области: какие села под контролем врага

Россияне пытаются создать свою "буферную зону"

Россияне захватили четыре населенных пункта в Сумской области. Речь идет о пограничных селах, неподалеку от зоны проведения операции ВСУ в Курской области.

Информацию официально подтвердил глава Сумской ОВА Олег Григоров в своем Facebook. Речь идет о Новеньком и Басовке в Юнаковской общине, а также о Веселовке и Журавке в Хотинской общине.

По его словам, россияне там хотят создать свою "буферную зону". Григоров отметил, что население этих сел уже давно было эвакуировано, а потому угрозы для гражданского населения нет.

"Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской общины, а также в окрестностях Локни Юнаковской общины", — добавил он.

Военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной" добавил, что Биловоды и Локня тоже оккупированы. При этом он отмечает, что Владимировка и Водолаги остаются под контролем ВСУ, но штурмы в их сторону уже идут.

Как сообщалось ранее, немецкий военный эксперт Нико Ланге говорил, что россияне планируют начать боевые действия в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, чтобы создать больше препятствий для переговорного процесса. Для этого они готовят новое наступление.