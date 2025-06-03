Константиновка в Сумской области оккупирована россиянами? В DeepState предупредили об угрозе для Сум (карта)

Основную ставку россияне делают на продвижение в сторону населенного пункта Хотинь – чтобы начать FPV-террор Сум

Российским оккупантам 3 июня удалось захватить очередной населенный пункт – в этот раз могла быть потеряна Константиновка, расположенная на севере Сумской области. Что касается населенных пунктов, Кондратовка, Водолага и Алексеевка нужно уточнение ситуации: вероятно, что эти поселки также уже оккупированы россиянами.

Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState. По данным аналитиков, присутствие российской пехоты зафиксировано в Константиновке, Кондратовке, за Алексеевку, согласно предварительным данным, идут бои. Россияне терпят большие потери, но бросают на штурмы большие массы пехоты.

"Ситуация на севере Сумщины продолжает осложняться за счет постоянного давления врага и большого количества пехоты. Наши бойцы отмечают, что после поражения скопления противника, им удается очень быстро набежать новой пачкой и едва удается успевать уничтожать эту орду. В Кондратовке фиксируется российская пехота, ее пытаются уничтожать, но количественное преимущество сказывается, поэтому удержать село трудно. В Алексеевке был остановлен враг на северных окрестностях, но так же применяется тактика постоянного "раша" со стороны врага, поэтому там идут тяжелые бои… Одновременно с этим, противник подбирается с разных сторон к Яблоновке и пробует залетать в Юнаковку, что дается им тяжело, потому что часть села, куда они залезают, они разрушили и им негде закрепляться", – говорится в сообщении.

Основную ставку россияне делают на продвижение в сторону населенного пункта Хотинь. На это направление они бросили максимально возможное для себя количество живой силы. Путь на Хотинь имеет меньше естественных препятствий, но главное для оккупантов не это, а возможность начать терроризировать Сумы налетами FPV-дронами. Хотинь расположена в 25 км от Сум, а север Сумщины имеет рельеф, который способствует размещению экипажей операторов БПЛА, поэтому россиянам очень хочется начать террор Сум подобно террору, который они устраивают в Херсоне.

Отметим, военный аналитик Агил Рустамзаде считает, что, несмотря на то, что россияне на Сумщине захватили несколько населенных пунктов, их сил мало для оккупации всей области. Для проведения такой масштабной операции требуются значительно большие силы и средства, чем нынешние 70 тыс. "штыков", сосредоточенных на этом участке границы Украины.

Больше читайте в материале "Телеграфа" "Сколько Россия способна захватить летом, есть ли угроза Киеву и зачем Путину Сумы, интервью с Агилем Рустамзаде".