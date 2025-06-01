Россияне в Сумской области могли захватить еще один населенный пункт: в DeepState показали карту

Официального подтверждения информации еще нет

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину и имеют продвижение в Сумской области. По итогам боев 31 мая оккупационные подразделения россиян смогли установить контроль над населенным пунктом Владимировка Сумской области и пытаются продвинуться дальше.

Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState. Аналитики проекта обновили карту боевых действий в Украине, где отмечено продвижение врага, а Владимировка перешла в "красную зону".

"Враг оккупировал Владимировку", – коротко сообщили в проекте. Официального подтверждения информации об оккупации россиянами населенного пункта нет: Генеральный штаб ВСУ или областные власти не сообщали о ситуации в районе населенного пункта.

Напомним, что Россия выбрала для наступления на Сумском направлении наиболее жесткий сценарий, сосредоточив на участке силы элитных десантно-штурмовых и морских подразделений. Речь идет о подразделениях 76-й и 106-й десантно-штурмовых дивизий, 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также 115-й и 40-й бригад морской пехоты. При этом пограничники уверены, что больших успехов Россия не добьется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что летом российские войска могут попытаться захватить стратегически важные города Донбасса — Покровск и Константиновку. Аналитики считают, что это может стать последней масштабной попыткой Владимира Путина одержать победу в войне военным путем.