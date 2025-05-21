Разберутся жестко? В Нацгвардии отреагировали на ракетный удар по военным в Сумской области

В Нацгвардии отреагировали на трагическое событие, которое произошло 20 мая в Сумской области — во время ракетного удара по стрельбищу воинской части погибли военнослужащие.

Об этом сообщили на странице Нагвардии в соцсетях. Командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера в результате ракетного удара в Сумской области.

В результате удара, во время проведения занятий на стрельбище воинской части, погибли 6 военнослужащих, более 10 получили ранения.

Командованием Национальной гвардии Украины еще раньше были разработаны алгоритмы действий и предоставлены все необходимые распоряжения по действиям в условиях угрозы воздушных ударов, а также с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава", — говорится в сообщении. По факту трагедии проводятся расследования. Командир отстранен.

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