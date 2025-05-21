Розберуться жорстко? У Нацгвардії відреагували на ракетний удар по військових на Сумщині

У Нацгвардії відреагували на трагічну подію, яка сталася 20 травня в Сумській області — під час ракетного удару по стрільбищу військової частини загинули військовослужбовці.

Про це повідомили на сторінці Нагвардії у соцмережах. "Командування Національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався вчора внаслідок ракетного удару в Сумській області.

У результаті удару, під час проведення занять на стрільбищі військової частини, загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 — отримали поранення.

Командуванням Національної гвардії України ще раніше були розроблені алгоритми дій і надані всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів, а також з метою недопущення порушень заходів безпеки та скупчення особового складу", — йдеться у повідомленні. За фактом трагедії проводять розслідування. Командира відсторонено.

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