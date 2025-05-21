Удар по стрільбищу на Сумщині: скільки військових загинуло

На жаль, є загиблі та поранені серед військовослужбовців

У Нацгвардії відреагували на трагічну подію, яка сталася 20 травня в Сумській області — під час ракетного удару по стрільбищу військової частини загинули військовослужбовці.

Про це повідомили на сторінці Нагвардії у соцмережах. "Командування Національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався вчора внаслідок ракетного удару в Сумській області", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару загинуло шестеро військовослужбовців, ще понад десятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Трагедія сталася саме на стрільбищі військової частини під час проведення планових занять, а не на полігоні, як хибно стверджують російські пропагандисти.

Командування НГУ наголошує, що раніше вже розробило чіткі алгоритми дій та видало всі необхідні розпорядження щодо поведінки в умовах загрози повітряних ударів. Ці інструкції також містили вказівки для запобігання порушень заходів безпеки та недопущення скупчення особового складу в одному місці.

За фактом трагедії вже розпочато службове розслідування для з'ясування всіх обставин події. Командира військової частини відсторонено від виконання обов'язків через ігнорування присутності ворожого дрона, який зависав над головами військовослужбовців на стрільбищі.

Наразі всю необхідну інформацію передано правоохоронним органам для проведення належного розслідування. У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, причетних до ухвалення відповідних рішень. Національна гвардія України запевнила, що надаватиме всю необхідну інформацію та сприятиме розслідуванню. Також у командуванні висловили щирі співчуття родинам і близьким загиблих та постраждалих внаслідок ракетного удару.

Російські пропагандисти показали кадри удару по стрільбищу.

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