Генерал Драпатий підтвердив удар по військовому полігону на Дніпропетровщині. Що відомо (відео)

Росіяни скинули касетний боєприпас

Удар по полігону на Дніпропетровщині під час шикування військових підтверджує командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий. Точна кількість загиблих не повідомляється, вибухи пролунали близько 22:00 1 березня.

Як зазначив Драпатий, він вже призначив перевірки, аби з'ясувати всі обставини трагедії і покарати винних. Відомо, що росіяни атакували полігон Гвардійської військової частини касетними боєзарядами.

Зазначається, що удар було завдано по місцях дислокації 157-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на полігоні "Новомосковський" біля села Черкаське.

Гвардійське на карті

"Трагедія на полігоні — це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо", — наголосив він.

Драпатий зазначив, що особисто стежитиме за перевіркою — хоче з'ясувати "все посекундно".

Відео удару по полігону

"Бо мені теж болить. Бо зсередини розʼїдає гнів. Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами", — запевнив командувач.

За його словами, у перевірці братиме участь контррозвідка, і "жодна деталь не залишиться поза увагою". Винні не "відмажуться" і отримують найсуворіше покарання.

Водночас у Сухопутних військах підтвердили, що внаслідок удару є загиблі та поранені, не називаючи точних цифр. Зазначено, що перевірка вже почалась і обставини події будуть встановлені.

Що відомо про удар по полігону

У мережі з'явились інформація, що у лікарнях Дніпра та області багато поранених після удару по полігону. Військових почали звозити у медзаклади одразу після вибуху.

За словами громадського діяча Стерненко, росіяни завдали удару по полігону з нашими військовими зі 157 ОМБр на Дніпропетровщині. Військові були в 100-130 км від лінії активних бойових дій.

На відео, яке публікують у мережі видно, що удар коригував російський розвідувальний БПЛА. Після того, як на полігоні з'явилось чимало бійців, росіяни скинули касетний боєприпас.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Запоріжжі російський дрон влучив у будинок, виникла пожежа.