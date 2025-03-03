Генерал Драпатый подтвердил удар по военному полигону в Днепропетровской области. Что известно (видео)

Россияне сбросили кассетный боеприпас

Удар по полигону на Днепропетровщине во время построения военных подтверждает командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый. Точное количество погибших не сообщается, взрывы прогремели около 22:00 1 марта.

Как отметил Драпатый, он уже назначил проверки, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии и наказать виновных. Известно, что россияне атаковали полигон Гвардейской воинской части кассетными боезарядами.

UPD: Государственное бюро расследований (ГБР) расследует трагедию на полигоне в Днепропетровской области. В настоящее время на месте трагедии работает специальная группа правоохранителей.

"ДБР отмечает важность тщательного и беспристрастного расследования для установления всех обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен по местам дислокации 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ на полигоне Новомосковский.

Гвардейское на карте

"Трагедия на полигоне — это ужасное последствие вражеского удара. Война требует быстрых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем", — подчеркнул он.

Драпатый отметил, что будет лично следить за проверкой — хочет выяснить "все по секундно".

Видео удара по полигону

"Потому что мне тоже болит. Потому что изнутри разъедает гнев. Ждал первые данные, чтобы не быть голословным, и теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, — все понесут ответственность. Никто не скроется за объяснениями или формальными рапортами", — написал он.

По его словам, в проверке будет участвовать контрразведка, и "ни одна деталь не останется без внимания". Виновные не "отмажутся" и получают строжайшее наказание.

В то же время в Сухопутных войсках подтвердили, что в результате удара есть погибшие и раненые, точных цифр не называют. Отмечено, что проверка уже началась и обстоятельства произошедшего будут установлены.

Что известно об ударе по полигону

В сети появилась информация, что в больницах Днепра и области много раненых после удара по полигону. Военных начали свозить в медучреждения сразу после взрыва.

По словам общественного деятеля Стерненко, россияне нанесли удар по полигону с нашими военными из 157 ОМБр на Днепропетровщине. Военные были в 100–130 км от линии активных боевых действий.

На публикуемом в сети видео видно, что удар корректировал российский разведывательный БПЛА. После того как на полигоне появилось немало бойцов, россияне сбросили кассетный боеприпас.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Запорожье российский дрон попал в дом, возник пожар.