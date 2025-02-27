В Харькове и Запорожье раздались взрывы. Первые подробности попаданий, есть пострадавшие (видео)

Атака на города еще продолжается

В Харькове прогремел ряд мощных взрывов вечером 27 февраля. Город атаковало не менее 12 БПЛА за раз. В Запорожье зафиксировано попадание дрона в многоэтажку.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, после 20:00 в западном пригороде Харькова прогремело около 10 взрывов.

"Зафиксированы попадания в пригороде Харькова. В результате попадания БпЛА типа "Шахед" повреждено частное домовладение в Харьковском районе, есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

UPD: Синегубов сообщил, что враг нанес массированный удар по энергосистеме Харьковщины.

"Силы противовоздушной обороны Украины работают в усиленном режиме над защитой. Все профильные службы задействованы в ликвидации последствий", — отметил он.

По состоянию на 21:30 известно о двух пострадавших. В результате вражеского удара по Балаклее пострадал 42-летний гражданский мужчина, который был госпитализирован в медицинское учреждение. Однако атака на Харьков продолжается, в сторону города движется еще одна группа вражеских дронов.

"По предварительным данным, враг ударил по меньшей мере 12 беспилотниками", — говорит Синегубов.

В сети уже публикуют видео со звуками атаки "Шахедов" и взрывов.

По данным Воздушных сил (ВС), БПЛА продолжают движение в направлении Харькова, сохраняя южный курс.

В то же время в Запорожье также раздался взрыв. Мониторы пишут, что есть попадание БПЛА в многоэтажку, уже начался пожар.

"В результате вражеской атаки в Запорожье взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи, кроме того, произошло возгорание квартир на верхних этажах многоэтажки", — пишет администрация области.

Заметим, что, по данным мониторов, в ночь на 27 февраля ожидается более 200 "Шахедов".

"Россия запустила "Шахеды" из 6 локаций: Ростовская, Курская, Брянская, Смоленская, Орловская области и Приморско-Ахтарская", — говорится в сообщении.

Больше о том, что происходит на фронте, в Украине и мире, рассказываем в материале "Хронология войны — день 1100: российские БПЛА летают над Украиной, а оккупанты давят под Покровском".

Ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье раздался мощный взрыв после тревоги по баллистике.