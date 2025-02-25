В Киеве прозвучали взрывы: в одном из районов случился пожар

В Киеве случился пожар после прилета российского дрона

Россияне уже традиционно совершили ночные запуски беспилотников. В Киеве прозвучали взрывы и произошел пожар.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской администрации, дроны были обнаружены в разных частях города. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы звучали на левом берегу и в центре.

При этом, Кличко добавил, что новые дроны приближаются к городу с севера и юга.

Мониторинговые каналы сообщают, что всего над Украиной замечено почти 50 российских беспилотников. Скорее всего, часть из них является обманками, чтобы добавить работы украинским силам ПВО.

Также сообщалось о прилете беспилотника в одноэтажный жилой дом в Киеве. Там произошло возгорание, о пострадавших пока не сообщалось, но на место уже отправились спасатели.

Как сообщалось ранее, утром 25 февраля в Черкассах раздался взрыв во время ракетной атаки. На город уходило три группы ракет, еще одна группа двигалась на Смелу.

Кроме того, в Обуховском и Фастовском районах Киевской области зафиксированы повреждения вследствие удара дронами. В результате атаки в Обуховском районе травмирована 44-летняя женщина, она получила рану ноги.