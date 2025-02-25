В Сумах произошло два прилета, есть пострадавшие (фото и видео)

На местах работают все необходимые службы

В ночь на вторник, 25 февраля, россияне атаковали Украину беспилотниками, а под утро устроили ракетный обстрел. Ночью в городе Сумы произошло два попадания "шахедов" по гражданской инфраструктуре, есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко. По предварительным данным, пострадали два человека. Есть повреждения балконных рам и окон в многоэтажке. На месте работают соответствующие службы.

Как проинформировал и.о. сумского городского головы Артем Кобзарь, оба попадания произошли у озера Чеха, один "шахед" ударил с одной стороны водоема, другой — с другой. На месте будет развернут штаб для помощи тем, чье имущество пострадало от российской атаки. Такой звук слышали горожане:

В ГСЧС уточнили, что в трех многоэтажках и других зданиях взрывной волной выбиты 148 окон. Спасатели обследовали территорию и оказали помощь пострадавшим.

Во время утренней ракетной атаки на Сумы летели ракеты. Вероятно, их сбили ПВО.

Как сообщал "Телеграф", ранним утром во вторник, 25 февраля, россияне устроили очередную ракетную атаку на Украину. Взрыв раздался в городе Черкассы. Перед ним, в 6:10, мониторинговые группы предупреждали, что в Черкассы шло три группы ракет, еще одна группа двигалась на город Смела.