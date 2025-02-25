Россияне атакуют ракетами Украину: Ту-95МС совершили ракетные пуски (обновляется)

Оккупанты снова запустили по Украине ракеты Х-101 из бомбардировщиков Ту-95МС

Российские оккупанты утром 25 февраля устроили очередную ракетную атаку на Украину. С бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, как и в прошлый раз, были запущены крылатые ракеты Х-101, также не исключаются пуски баллистических ракет и ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Мишенью враг снова избрал энергетическую инфраструктуру страны.

Об этом сообщили воздушные силы и мониторинговые каналы. Отмечается, что в небе находились четыре борта Ту-95МС, которые могли иметь на борту неполную загрузку ракетами Х-101.

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05:40 Кроме ракет, в воздушном пространстве Украины остаются ударные беспилотники и дроны-имитаторы. В частности, четыре вражеских БПЛА находятся на подлете к Василькову.

05:25 Воздушные силы подтвердили ракетные пуски с Ту-95МС из района Энгельса. По данным мониторов, враг продолжает двигаться в сторону второго пускового рубежа в районе Каспийского моря. По регионам начали объявлять воздушную тревогу.

05:00 Подтверждены пусковые маневры Ту-95МС из района Энгельса Саратовской области. Ракеты можно ждать в украинском воздушном пространстве течение 30-60 минут.

Напомним, что утром 1 февраля россияне устроили попытку ракетной атаки в Украину. Враг запустил ракеты Х-101 с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и задействовал другие средства воздушного нападения. Мишенью для нападения россияне в очередной раз избрали энергетическую и гражданскую инфраструктуру. А перед этим массированно обстреляли Украину баллистическими ракетами.

11 февраля российские оккупанты также устроили очередную ракетную атаку на Украину. В отличие от прошлых разов, они запустили сначала крылатые ракеты "Калибр" из района Новороссийска. Также россияне совершили пуски крылатых ракет Х-101/555 с Ту-95МС, раздались взрывы в Полтавской области.

При этом в ночь с 19 на 20 февраля враг обстрелял Харьковщину баллистикой и крылатыми ракетами. Таким образом, оккупанты пытались подготовить утреннюю ракетную атаку.